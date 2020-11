Nice demande la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh

Ce vendredi 27 novembre, le Conseil métropolitain de Nice Côte d’Azur a voté unanimement une motion de soutien au peuple d’Arménie et d’Artsakh, ainsi qu’une demande de reconnaissance de la République d’Artsakh par la France.

Présidée par Christian Estrosi, maire de la ville de Nice et président de la Métropole, la séance avait lieu par visioconférence afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Fidèle ami et soutien de l’Arménie, Christian Estrosi s’inscrit comme ses nombreux collègues maires et présidents de départements et de régions en France qui récemment ont apporter un soutien fort et entier aux populations arméniennes victimes de la barbarie orchestrée par la coalition turco - azéro - djihadiste en Artsakh.

« Que la France reconnaisse la République d’Artsakh ! » M.Altounian



Adjointe auprès du Maire de Nice, jeune élue et Conseillère métropolitaine, Magali Altounian s’est exprimée avec émotion et détermination pour présenter et défendre cette motion devant ses collègues connectés devant leurs écrans.

Faisant écho au vote courageux des sénateurs, Magali Altounian a décrit la situation en Artsakh en condamnant l’offensive militaire meurtrière engagée par l’Azerbaïdjan et son allié turc.

Elle a dénoncé les nombreuses profanations des lieux de culte et des cimetières ainsi que les dangers physiques qui pèsent sur la population civile, victime d’exactions.

La jeune élue a demandé également à la France « d’engager tous les moyens diplomatiques nécessaires à un règlement définitif du conflit et une reconnaissance, gage de sécurité ».

Magali Altounian souhaite que cette reconnaissance par l’Etat permette aux collectivités territoriales et aux établissements publics d’entretenir des relations avec leurs homologues de la République d’Artsakh, au profit du développement d’actions de coopération, fondamentales pour l’avenir des populations.

Plus d’un siècle après le génocide et 35 ans après le début du conflit qui oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan, l’élue a affirmé « qu’il était temps de trouver une solution définitive pour que les Arméniens ne subissent plus jamais l’inaction de la communauté internationale ».

Durement touchée par la tempête dévastatrice, Alex, et l’attentat barbare commis dans une église Catholique de Nice, la Métropole panse ses blessures et apporte son soutien indéfectible à l’Arménie et à l’Arstakh par la voix de son président Christian Estrosi.

Faisant suite au vote historique du Sénat ce mercredi 25 novembre, nous saluons tous les maires ainsi que les élus, les présidents d’institutions et les parlementaires qui avec courage, force et détermination, dénoncent à l’instar du président de la République Emmanuel Macron l’agression militaire dont sont victimes les Arméniens en demandant à la France de reconnaître la République d’Artsakh, gage de sécurité et de paix.

Alain Sarkissian