Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est adressé au peuple.

« Il est important de préserver la dignité nationale. Surtout dans la situation actuelle, quand elle est attaqué » a déclaré Nikol Pashinyan qui a accusé les forces internes de répandre de la désinformation contre les autorités.

« Ils essaient de créer l’apparence d’un manque de pouvoir en Arménie. Ils veulent assurer leur retour au pouvoir. Nous ne permettrons pas que cela se produise. Non pas parce que nous nous accrochons au pouvoir, mais parce que les gens ne le veulent pas. »

Il a remercié la population pour son soutien pendant cette période difficile pour le pays.

« Maintenant, le plus important est d’assurer la stabilité interne du pays et la mise en œuvre des points de la déclaration signée. »

Selon la déclaration signée, l’Arménie devrait déployer ses forces sur la nouvelle frontière avec l’Azerbaïdjan, qui a été formée à la suite du transfert de la région de Karvachar. Les frontières sont fixées non seulement avec l’aide des soldats russes mais aussi l’armée azerbaïdjanaise. « »On dit beaucoup que les gens ont perdu confiance dans les informations officielles parce que les agences gouvernementales ont menti pendant la guerre. Ce n’est pas vrai. Les agences gouvernementales et moi-même avons toujours fourni des informations sur ce qui se passe sur le champ de bataille. N’avons-nous pas dit qu’il y avait des combats à Hadrut, Shushi ? Sinon, comment étions-nous censés transmettre des informations ?« »La mine de Sotk est située pour moitié sur le territoire arménien et pour moitié sur le territoire azerbaïdjanais".

Un général à la retraite (faisant référence à Movses Hakobyan) donne des conférences de presse et évoque les échecs. Mais il oublie que lorsqu’il occupait le poste, une affaire a été engagée pour l’achat de ferraille pour 42 millions de dollars.

Nikol Pashinyan a évoqué les informations selon lesquelles sa femme se trouvait au quartier général de Stepanakert lorsque des décisions y ont été prises concernant la conduite des opérations militaires. Le premier ministre n’a pas nié en fait la présence d’Anna Hakobyan.

« Regardez les résumés des messages, nous disions la vérité depuis le premier jour. Oui, en vertu du droit militaire. Mais une personne attentive pourrait tout comprendre en lisant les messages officiels ».

« Les forces politiques veulent utiliser la fin de la guerre en Artsakh à leurs propres fins politiques. Ils veulent arriver au pouvoir dans le sang. Nous n’autoriserons pas le chaos ».

« Chers citoyens, nous ne disons pas que nous sommes parfaits et ne faisons pas d’erreur. Mais nous sommes honnêtes avec vous. Notre tâche est maintenant de penser à l’avenir, à la restauration des colonies détruites d’Artsakh, au retour des réfugiés, à l’échange de prisonniers et à la recherche des disparus ».

Nikol Pashinyan a déclaré que le général Movses Hakobyan était aussi responsable de l’échec de la défense en Artsakh, qui a conduit à une catastrophe.

"Malheureusement, la 9e ligne de défense a échoué, ce qui a conduit à un désastre. Et le général (faisant référence à Movses Hakobyan), qui par son ingérence illégale partage au moins la responsabilité de cet échec, donne des conférences de presse et fait des « révélations » », a déclaré Nikol Pashinyan dans son discours à la nation.