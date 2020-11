Levon Aronian se souvient des héros arméniens tombés lors de la guerre d’Artsakh

Le grand maître d’échecs arménien Levon Aronian a publié ce qui suit sur sa page Facebook à l’occasion du jour du souvenir des soldats arméniens tombés lors de la guerre d’Artsakh :

« Chers compatriotes,

Aujourd’hui, nous, Arméniens, nous souvenons de nos braves hommes décédés qui se sont battus pour défendre l’Artsakh et l’Arménie avec dévouement.

Au cours des 55 derniers jours, nous avons vécu l’un des moments les plus tragiques de notre histoire. Les mots ne peuvent pas décrire le chagrin dans nos cœurs. Nous devons nous prouver que le brillant avenir que nous avons perdu, à savoir les jeunes combattants, nous unira et ne nous brisera pas. Après la souffrance, il y aura de l’espoir et nous nous remettrons sur pied.

Nous avons appris qu’il ne nous reste plus qu’à être prêts à nous battre. Nzhdeh et Andranik se sont battus parce qu’ils étaient certains que l’idéologie pan-turque se poursuivra et que les Turcs utiliseront tous les moyens du terrorisme pour se soulager de nous. Soyons plus forts que jamais, et comme disait mon grand-père, c’est simplement un nuage qui passera et nous reverrons le soleil.

Gloire à nos héros. Que leurs âmes reposent en paix."