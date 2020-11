Ucom élargit la liste d’accès gratuit des sites Web éducatifs

Soulignant l’importance de l’éducation pour les élèves des collèges et lycées en République d’Arménie et ceux qui ont quitté l’Artsakh (Haut-Karabakh), ainsi que la fourniture d’un accès Internet abordable, la société de télécommunications Ucom a élargi la liste des ressources pédagogiques avec un accès gratuit pour les abonnés de des plans tarifaires U ! Prepaid, Ucom Universal et Universal Plus.

En particulier, suite à la demande du ministère arménien de l’Éducation, des Sciences, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du 21 novembre 2020, les abonnés aux plans tarifaires prépayés Ucom, u1000, u1500, u2000 et u3000, ainsi qu’aux services postpayés Ucom Universal et Universal Plus les abonnés ne paieront pas pour l’utilisation d’Internet lorsqu’ils visitent les sites Web Google Classroom et Microsoft Team.

La même réglementation est en place depuis des mois pour les sites Web suivants : zoom.us ,armu.am, emis.am, kahoot.com et et winning.net.

La société rappelle également que jusqu’au 30 novembre inclus, les abonnés aux plans tarifaires mentionnés ne seront pas facturés pour l’utilisation d’Internet lorsqu’ils bénéficieront des applications Twitter, Skype, Zoom, Viber, WhatsApp.

La société arménienne Ucom (Universal Communications) fondée en 2007 fournit un Internet symétrique à haut débit, la télévision sur IP et la téléphonie numérique