Le ministère arménien des Affaires étrangères explique le processus de démarcation et de délimitation

Le 27 novembre, les forces armées arméniennes et azerbaïdjanaises ont clarifié l’emplacement réel des postes temporaires pour mener leurs missions de combat, a rapporté vendredi matin le ministère des Affaires étrangères arménien.

« La démarcation et la délimitation de la frontière étatique sont des processus longs et complexes qui sont menés par des commissions interministérielles conjointes et des groupes de travail formés entre les États dans le cadre de négociations interétatiques, à la suite desquelles un traité international correspondant est conclu », indique le message.