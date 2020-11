Séisme de magnitude 4 signalé dans la province arménienne du Gegharkunik

Le réseau sismologique arménien a enregistré un tremblement de terre près de la nouvelle frontière avec l’Azerbaïdjan, rapporte le ministère arménien des urgences.

Selon le Service national de protection sismique d’Arménie, un séisme de magnitude 2,9 s’est produit à 02h49 heure locale (22h49 GMT le 26 novembre) dans la zone frontalière, à 7 kilomètres au nord du village de Sotk.

La force du choc à l’épicentre était de 4 points. Les habitants de la ville de Vardenis, dans la région de Gegharkunik, ont ressenti un choc de magnitude 3.

Les dispositions de la déclaration trilatérale sur la cessation des hostilités en Artsakh, signée le 9 novembre par le Premier ministre arménien et les présidents azerbaïdjanais et russe, stipulent qu’à partir du 15 novembre, la région de Karvachar en Artsakh devrait passer sous le contrôle de l’Azerbaïdjan. Plus tard, en raison du délai serré pour la mise en œuvre de ce processus, le délai a été prolongé au 25 novembre. Ce jour-là, la circulation sur l’autoroute Sotk-Karvachar, qui reliait l’Arménie à l’Artsakh, a été arrêtée, et la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan longe maintenant pratiquement la partie centrale du gisement d’or de Sotk.