Le Premier ministre a présenté le nouveau ministre de l’Économie au personnel du ministère

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a présenté le nouveau ministre Vahan Kerobyan au personnel du ministère de l’Économie.

Le Premier ministre a remercié l’ancien ministre Tigran Khachatryan pour le travail accompli, s’est déclaré satisfait du travail conjoint, ajoutant que sa démission n’avait aucun motif politique. Nikol Pashinyan a exprimé l’espoir que le potentiel de Tigran Khachatryan sera toujours impliqué dans le développement futur de l’économie.

Le chef du gouvernement a souhaité plein succès à Vahan Kerobyan dans ses activités futures et a remarqué : « M. Kerobyan arrive au système étatique depuis le secteur privé. La dernière fois que nous nous sommes mis en contact, c’est lorsque M. Kerobyan a critiqué le gouvernement pour ne pas accorder suffisamment d’attention aux entreprises et au secteur privé. Et, ici, il a l’occasion d’écouter assez attentivement les entreprises, le secteur privé, pour soulever les problèmes de cette sphère au gouvernement, non seulement pour les soulever, mais pour traiter immédiatement leur solution. » Selon le Premier ministre, il a eu des discussions sur la candidature de Vahan Kerobyan avec l’Union des fabricants et des hommes d’affaires, les deux principales commissions de l’Assemblée nationale. Nikol Pashinyan a exprimé l’espoir que cette résolution, la combinaison rendra le travail de M. Kerobyan plus efficace en tant que ministre. « C’est, en fait, un modèle qu’il faut tester, pour voir à quel point il travaille, quand il y a vraiment une opportunité de venir directement du terrain avec une connaissance des problèmes, de regarder les choses différemment et d’essayer d’améliorer la réalité », a déclaré le Premier ministre.

Tigran Khachatryan a remercié le Premier ministre et le personnel du ministère pour coopération. « Monsieur le Premier ministre, il n’y a pas eu de cas où pendant ces deux années tout problème constaté dans notre domaine de responsabilité avait une proposition de solution et nous l’avons mise en discussion par le gouvernement sous votre direction, et elle resterait sans réponse. J’espère qu’au cours de cette période, nous avons réussi à résoudre une partie importante des problèmes. Il y a eu des périodes très difficiles et changeantes, car les facteurs qui sont apparus récemment dans l’économie, en particulier au cours des 9 à 10 derniers mois, ont eu un impact inattendu sur diverses industries », a déclaré Tigran Khachatryan, ajoutant qu’il y avait de nombreux cas de réaction du secteur privé. secteur que les décisions du gouvernement, en particulier sous la forme de mesures anti-crise, ont eu un impact déterminé et ciblé, créant les conditions préalables à des changements positifs. « Je pense que le secteur privé attend que le ministère de l’Économie continue de travailler dans le même esprit. Je suis très heureux que M. Kerobyan soit issu du secteur privé et ait une bonne idée des problèmes qui y existent. En fait, il a le même style de travail, les mêmes valeurs. Je vous souhaite beaucoup de succès, je tiens à vous assurer que le personnel du ministère est professionnel, connaît ses tâches et sous votre direction, M. Kerobyan, continuera à résoudre les problèmes, comme du moins jusqu’à présent. J’espère et je crois que le succès ne sera pas long à venir », a déclaré Tigran Khachatryan.

Vahan Kerobyan a remercié le Premier ministre pour cette opportunité et Tigran Khachatryan pour le travail accompli au cours des deux dernières années. « Malgré le fait que j’ai critiqué, votre travail est toujours digne de respect et d’admiration, car l’équipe qui a été formée, les problèmes qui se sont posés avant la fin du premier trimestre de cette année ont été résolus de manière brillante. C’est juste qu’à mon avis, le coronavirus et la situation militaire ont apporté de nouvelles réalités, et l’ordre des appels a changé. Nous sommes maintenant dans une réalité complètement différente, à la fois dans la vitesse et dans l’ampleur des problèmes. Je pense que l’équipe que j’ai rencontrée aujourd’hui est capable de résoudre ces problèmes, car je ressens ce feu et l’envie de résoudre les tâches difficiles auxquelles notre pays est confronté.

Notre concept de « Arménie-2050 », malgré les horreurs de la guerre, est resté le même, et je le garderai au centre de notre attention. Ce sera le repère selon lequel nous devons avancer - en moyenne, 10% de croissance économique, etc. Nous n’avons pas d’autre choix que de réussir », a déclaré le nouveau ministre.