Le Premier ministre reçoit des représentants du CICR

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu des représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dirigé par la Chef de la délégation du CICR en Arménie, Claire Metro.

Un responsable du bureau de presse du Premier ministre a déclaré que le Premier ministre s’est dit préoccupé par le volume de travail sur le retour des prisonniers, la recherche des personnes disparues et des corps des morts.

Nikol Pashinyan a souligné la nécessité d’augmenter les ressources du CICR, y compris les ressources humaines, et a noté que le Gouvernement de la République d’Arménie était également prêt à tout mettre en œuvre pour faciliter la mise en œuvre la plus efficace et la plus rapide des travaux susmentionnés. Le Premier ministre a souligné l’importance de fournir régulièrement au CICR des informations sur l’état, la santé et les conditions des prisonniers.

Claire Maitro a informé le Premier ministre de l’état d’avancement des travaux de l’organisation et fourni des informations sur les rencontres avec les prisonniers arméniens. La Chef de la délégation du CICR en Arménie a exprimé sa satisfaction de la coopération avec les autorités du Haut-Karabakh - l’Armée de défense, le ministère des Situations d’urgence, ainsi que le ministère arménien de la Défense et les soldats de la paix russes. Dans le même temps, dans son travail quotidien de recherche de personnes disparues et de corps de morts, Mme Meitro a souligné l’importance de la carte fournie par le Ministère de la défense de la République d’Arménie indiquant les emplacements concrets, ce qui augmente l’efficacité des opérations de recherche. Elle a noté la présence de zones minées, ainsi que les mauvaises conditions météorologiques, comme des obstacles à l’accélération des travaux de recherche.

Au cours de la réunion, les parties ont discuté d’un certain nombre de questions liées à une coopération efficace sur les questions ci-dessus, ainsi que du processus de travail sur l’échange de prisonniers.