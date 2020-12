Perspectives | La Russie a-t-elle gagné la guerre du Karabakh ?

Avec sa négociation dramatique d’un accord de cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et le déploiement de soldats de la paix au Haut-Karabakh en quelques heures pour l’appliquer, la Russie semble réussir un spectaculaire coup d’État géopolitique.

Moscou a ajouté l’Azerbaïdjan à la liste des États où il a des bottes sur le terrain dans le Caucase du Sud, a exclu l’Occident, a remis la Turquie à sa place et a clairement fait savoir qu’elle restait la puissance dominante dans le Caucase du Sud.

Tout au long de la guerre de six semaines, la relative retenue de la Russie avait fait l’objet de spéculations avides. Maintenant, avec son intervention décisive dans le courtage et l’application de l’accord cimentant son autorité dans la région, que pouvons-nous glaner sur ses motivations et ses ambitions pour son nouveau poids ?

Moscou a-t-il vraiment joué un long match depuis le début, tournoyant alors que les belligérants s’affaiblissaient suffisamment pour qu’elle se précipite et impose un nouvel ordre régional ? Ou la Russie a-t-elle été prise au dépourvu par l’entrée forcée de la Turquie dans son arrière-cour et a-t-elle eu du mal à définir des lignes rouges dans un conflit qui était lui-même le deuxième niveau de la réflexion stratégique russe mais lié à de nombreux autres intérêts plus vitaux ?

La vérité peut se situer entre les deux. Confronté à une guerre totale dans son quartier qui a résisté aux formes traditionnelles de courtage, Moscou a improvisé dans une série de mouvements tactiques qui cherchaient consciemment à éviter le sur-engagement. Cela peut être considéré comme reflétant un sens de pragmatisme dans la politique de la Russie envers son « proche étranger », une politique qui privilégie les réalités sur le terrain par rapport aux attachements collants de la nostalgie néo-impériale.

Lorsque le conflit avec la Turquie a éclaté beaucoup plus explicitement du côté de l’Azerbaïdjan, la retenue de Moscou a peut-être reflété des calculs selon lesquels une sorte de modus vivendi avec Ankara était à la fois inévitable et finalement plus utile que de tendre vers une approche multilatérale efficace avec des acteurs euro-atlantiques désengagés, avec qui la Russie est en désaccord sur une foule d’autres questions.

Pourtant, à mesure que le conflit progressait, la perspective d’une victoire militaire complète de l’Azerbaïdjan a forcé la Russie à prendre la main. Le Kremlin a relancé un plan précédent, en circulation depuis 2015 et officieusement appelé le « plan Lavrov » d’après son architecte, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Dans le passé, Moscou n’a pas été en mesure de persuader les parties d’accepter le plan, en particulier en raison de sa stipulation d’un déploiement de maintien de la paix en Russie.

Cette résistance a été affaiblie par les résultats de la guerre de six semaines, qui a ravagé l’Arménie et vu l’Azerbaïdjan regagner non seulement quatre des territoires occupés autour du Haut-Karabakh, mais aussi le prix symbolique et stratégique de Shusha (connu sous le nom de Shushi aux Arméniens).

Pourquoi Bakou n’a-t-il pas alors procédé à l’achèvement de l’opération est une question qui sera largement débattue dans les années à venir. Au moins à court terme, la retenue azerbaïdjanaise a été adoucie par le retrait des Arméniens de tous les territoires occupés en quelques semaines (ce que le président Ilham Aliyev avait mis au premier plan comme le principal objectif de guerre), ainsi que par un lien terrestre tant convoité avec le Nakhitchevan.

Garder les options ouvertes

Une opération majeure de maintien de la paix - déployée en quelques semaines - n’était peut-être pas à l’ordre du jour du Kremlin lorsque la guerre a éclaté. Mais une fois que les options moins coûteuses ont été retirées de la table, Moscou a agi de manière décisive pour éviter ce qui aurait pu être un résultat encore plus coûteux pour sa position régionale.

Au début du conflit, les premières réponses de la Russie ont été modestes : des appels pro forma à la retenue et une déclaration conjointe avec les coprésidents du Groupe de Minsk, la France et les États-Unis.

Le président Vladimir Poutine a également rappelé aux journalistes que les garanties de sécurité de la Russie à l’Arménie ne s’étendent pas aux Arméniens du Haut-Karabakh, déversant de l’eau froide sur les espoirs arméniens d’une intervention russe plus énergique.

Beaucoup espéraient que lorsque le Kremlin aurait négocié un cessez- le -feu le 10 octobre, ce serait la fin. La guerre avait alors 14 jours, déjà une avancée significative par rapport à la « guerre des quatre jours » d’avril 2016, mais apparemment toujours enracinée dans le même paradigme d’opérations limitées visant à récupérer le territoire au coup par coup, ou ce que l’analyste Nicu Popescu a surnommé les « tactiques de salami de l’Azerbaïdjan ”pour reconquérir petit à petit le Haut-Karabakh ».



Un cessez-le-feu négocié par la Russie et respecté par les parties en guerre aurait été le résultat optimal pour le Kremlin, affirmant que son mandat est toujours important dans le Caucase du Sud. Cependant, la prise de conscience que le jeu avait changé est venue en quelques heures lorsque le cessez-le-feu a été rompu. Quelques jours plus tard, l’avancée azerbaïdjanaise avait pénétré profondément dans le flanc sud des Arméniens, indiquant en outre que cette guerre se dirigeait vers une refonte fondamentale, plutôt qu’un changement progressif, du statu quo ante.

L’espoir d’un véritable cessez-le-feu étant apparemment anéanti, les réponses ultérieures de la Russie sont illustratives.

Aux alentours du 20 octobre, de petits avant - postes militaires russes ont été établis près des frontières de l’Arménie, ce qui aurait pu être interprété comme une manifestation (très tardive) de soutien à l’Arménie, mais qui laissait également des options ouvertes si les hostilités se poursuivaient. La Russie a également mené des frappes aériennes contre la faction de l’armée nationale syrienne Faylaq al-Sham le 26 octobre, tuant environ 80 personnes, dans une sorte d’escalade indirecte qui a envoyé un signal à la Turquie que le déploiement de mercenaires syriens dans le Caucase du Sud était une ligne rouge.

Au cours de la première semaine de novembre, alors que l’Azerbaïdjan se préparait à son opération de capture symbolique de Shusha, les éléments de l’accord trilatéral à signer ont déjà été définis et divulgués aux médias par des responsables turcs. Le succès de l’opération Shusha a été l’atout essentiel qui a permis au président Aliyev de reprendre les pourparlers avec le maintien de Shusha et le calendrier des retraits des forces arméniennes comme position de base.

Un exercice de confinement

L’accord trilatéral peut être lu comme un véhicule tronquant des résultats décisifs. Il tronque, mais ne nie pas, à l’Azerbaïdjan sa victoire . De la même manière, cela rend la défaite de l’Arménie moins que totale, mais reporte la discussion des principales préoccupations arméniennes - à savoir, le statut des parties restantes du Haut-Karabakh - dans un avenir incertain.

L’intervention de la Russie n’empêche pas l’entrée de la Turquie dans le Caucase du Sud en tant qu’acteur sécuritaire, mais en attendant les résultats des négociations sur la portée et la localisation des observateurs militaires turcs, elle la contient . L’intervention de la Russie garantit ainsi que la régionalisation du conflit se déroule à des conditions plus favorables à la Russie, ne cédant du terrain à la Turquie que si nécessaire.

Une opération majeure de maintien de la paix au Haut-Karabakh représente néanmoins une escalade substantielle des engagements de la Russie. Ce n’est pas le premier choix de stratégie d’un hégémon. Les hégémons agissent généralement de manière moins directe : en offrant une sécurité collective qui empêche en premier lieu l’éclatement des conflits, en proposant des accords d’aide et de commerce attractifs et en incitant les subordonnés à suivre vos règles et vos valeurs grâce à des pouvoirs de persuasion. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’intervention de la Russie représente la troncature d’alternatives plus véritablement hégémoniques pour l’exercice du pouvoir.

À mi-parcours, le renouvellement du mandat de maintien de la paix de la Russie deviendra désormais un point disproportionné de son ordre du jour bilatéral avec Erevan et Bakou, probablement avec des pressions contradictoires pour et contre son renouvellement émanant respectivement de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. Gérer la friction et ses retombées sur d’autres intérêts dans ses relations avec chaque État, tout en préservant des relations amicales avec les deux, sera un défi majeur pour la diplomatie russe.

Cela est important parce que le Kremlin a longtemps défini son meilleur intérêt dans ce conflit comme le fait d’ éviter de choisir son camp , afin de préserver son influence à long terme sur Bakou et Erevan.

En intercédant avant la destruction complète de la juridiction arménienne non reconnue du Haut-Karabakh, l’accord trilatéral sauve un avenir pour les relations de Moscou avec Erevan. Pourtant, en préservant un Haut-Karabakh tronqué dans lequel les anciens résidents peuvent ne pas se sentir incités à revenir et en imposant un droit de veto quinquennal pour Bakou et Erevan sur le renouvellement du mandat de maintien de la paix, cela ne sacrifie pas l’avenir des relations de Moscou avec Bakou non plus.

Plutôt qu’un jeu stable à long terme, ce qui frappe dans l’approche de la Russie face au conflit arméno-azerbaïdjanais, c’est son reflex tactique. Cette approche a toujours utilisé une variété d’outils et de mécanismes différents, sur lesquels le Kremlin s’appuie pour répondre à des opportunités et des risques politiques particuliers dans un conflit qu’il n’a pas contrôlé et auquel il a cherché à éviter de devenir une partie directe.

Maintenant, sans doute, Moscou a ce contrôle. Le test sera de savoir s’il peut éviter d’être vu comme prenant parti et peut plutôt se concentrer sur l’objectif le plus important de relations viables avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Laurence Broers

Laurence Broers est le directeur du programme Caucase chez Conciliation Resources, une organisation de consolidation de la paix basée à Londres et l’auteur de plusieurs livres sur la région, dont Armenia and Azerbaijan : Anatomy of a Rivalry.

Eurasianet.org