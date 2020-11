Le chaos et le secret en Azerbaïdjan alors que les familles recherchent des nouvelles des soldats disparus

Deux semaines après une trêve négociée par Moscou et alors que les rapatriés et les évacués affluaient toujours vers et depuis le Haut-Karabakh - au centre d’un conflit brusquement « dégelé » il y a deux mois - les familles angoissées des soldats azerbaïdjanais disparus se bousculent pour obtenir des nouvelles de leurs proches.

« La hotline [du ministère de la Défense] m’a dit qu’il ne faisait pas partie des blessés », a déclaré le 18 novembre un cousin de Yahya Abdinov, un soldat de 21 ans de la ville de Shirvan, dans l’est de l’Azerbaïdjan.

« Tout le monde dit des choses différentes », a déclaré le cousin, Saday Tagiyev, au service azerbaïdjanais de RFE / RL. « Une personne dit qu’il est vivant et qu’il fait son service, une autre dit qu’il est quelque part où il n’y a pas de réseau [de téléphonie mobile], donc il ne peut pas passer un appel. Nous sommes perdus. Nous ne pouvons pas obtenir d’informations précises. »

Cette semaine, la famille n’avait toujours aucune idée de ce qui était arrivé à Abdinov ou s’il était même vivant.

Alors que de nouvelles tombes sont creusées et remplies, et que des cercueils sont déposés dans les « allées des martyrs » à Bakou et dans d’autres villes alors que les corps sont renvoyés des champs de bataille dans et autour du Haut-Karabakh, on estime que des milliers d’Azerbaïdjanais sont morts.

Mais personne en dehors des couloirs du pouvoir de cette nation du Caucase stratégiquement située et enfermée dans un « conflit gelé » avec l’Arménie voisine depuis des décennies ne le sait avec certitude.

« Nous n’avons pas de protestations »

Le gouvernement déjà secret du président autoritaire azerbaïdjanais Ilham Aliyev reste silencieux sur les chiffres globaux des victimes après six semaines d’intenses combats après le lancement d’une offensive le 27 septembre.

Les responsables refusent également de répondre aux questions des journalistes sur des cas spécifiques.

Les parents et les cousins ​​affluent donc régulièrement des listes de blessés accrochées devant les hôpitaux de la capitale, Bakou. Plusieurs comptes suggèrent que les hotlines du ministère de la Défense prennent principalement des informations et incitent à la patience.

Le problème existe à un moindre degré en Arménie, où les autorités ont signalé plus de 2 400 morts à la guerre et des centaines d’autres disparus ou encore à identifier.

Dans la capitale, Erevan, il y a des scènes montrant des foules d’Arméniens en colère à l’extérieur des bâtiments officiels.



Là, des membres de la famille désespérés ont exigé des réponses d’un gouvernement en état de siège politique depuis que les armes sont devenues silencieuses, l’Azerbaïdjan ayant repris le contrôle d’environ les deux tiers du territoire azerbaïdjanais détenu depuis 1994 par les Arméniens.

Mais dans les rues de Bakou, malgré des suggestions non officielles selon lesquelles au moins des centaines de soldats sont toujours portés disparus, il n’y a apparemment aucun signe public de colère.

« Nous n’avons pas de protestations contre le gouvernement à propos de cette question », a déclaré sans ambages un journaliste de Bakou.

L’histoire se répète ?

Aliyev a gardé un œil sur les médias dominés par l’État depuis qu’il a succédé à son père malade en 2003, et son administration a été accusée d’avoir régulièrement emprisonné ses détracteurs.

Il se classait déjà 168e sur 180 pays sur l’ indice de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF) en début d’année.

Mais la loi martiale déclarée le 28 septembre a permis aux autorités d’imposer des limites encore plus strictes à ce que les gens peuvent dire ou rapporter sur le conflit.

« Le public azerbaïdjanais en sera informé après l’achèvement de la phase active des opérations militaires », a déclaré Aliyev à la télévision russe à son apogée.

Cependant, les informations restent rares depuis le cessez-le-feu du 10 novembre qui a été largement considéré comme une victoire pour Bakou dans les combats les plus intenses de la région depuis la fin de la première guerre en 1994.

Héritage des combattants disparus

De nombreux Azerbaïdjanais sont parfaitement conscients, depuis le conflit de 1988-94 qui a tué jusqu’à 30 000 personnes, de la confusion qui peut accompagner la lutte pour une parcelle de terre qui est passée de fortement azérie à presque exclusivement de souche arménienne.

Des centaines de milliers d’Azéris qui ont fui cette violence ont été déplacés après le cessez-le-feu instable de 1994, laissant presque tout le Haut-Karabakh et sept districts environnants aux mains d’arméniens de souche.

Des milliers d’autres - soldats et civils - sont restés portés disparus après cette trêve.

Un groupe de travail de l’État azerbaïdjanais sur les prisonniers de guerre, les otages et les personnes disparues établi par le président de l’époque Heydar Aliyev - le père d’Ilham Aliyev - a conclu en 2008 que le sort de plus de 4 200 personnes était toujours inconnu.

Alors que les forces de combat azerbaïdjanaises étaient généralement mieux équipées et formées et ont largement utilisé des drones d’attaque sans pilote lors de la campagne la plus récente, attaquer et déloger les forces retranchées tend à faire plus de victimes que la défense du territoire.

À travers un miroir

La partie arménienne s’est montrée plus ouverte sur ses pertes.

Mais de nombreux Arméniens de souche toujours portés disparus se trouvent dans des districts tombés entre les mains des forces azerbaïdjanaises avant le cessez-le-feu du 19 novembre, ce qui suggère que certains sont toujours détenus.

L’ouverture relative du gouvernement arménien, qui subit déjà d’énormes pressions politiques de la part des Arméniens qui considèrent la perte de territoire et le cessez-le-feu comme des défaites nationales humiliantes, ne l’a pas isolé des critiques.

À Erevan, les familles de dizaines d’Arméniens toujours portés disparus se sont rassemblées presque tous les soirs devant le bâtiment du ministère de la Défense pour demander des nouvelles de leur sort.

Des responsables arméniens du Premier ministre Nikol Pashinian ont adressé publiquement des demandes d’informations supplémentaires sur les disparus, notamment en rencontrant des membres de leur famille qui manifestaient devant les bâtiments de l’État.

Le 23 novembre, des proches se sont rassemblés devant l’ambassade de Russie à Erevan pour appeler à l’aide de Moscou - et de ses quelque 2 000 soldats de la paix déployés dans la région - pour aider à retrouver les survivants et identifier les victimes.

Le ministère arménien de la Défense a affirmé le 23 octobre qu’il pensait que les pertes militaires azerbaïdjanaises approchaient la barre des 10 000, bien qu’il n’y ait aucun moyen de corroborer ce chiffre.

Les représentants azerbaïdjanais et arméniens de souche continuent de travailler avec des groupes humanitaires internationaux comme la Croix-Rouge sur l’échange de prisonniers et pour retrouver les disparus, notamment en parcourant les théâtres fréquemment brûlés de batailles particulièrement brutales à la recherche de restes.

Espoirs brisés

Soulignant les défis actuels de récupérer les victimes sur le champ de bataille deux semaines après le cessez-le-feu, une mine terrestre a explosé alors qu’un contingent local et international recherchait les corps de soldats azerbaïdjanais et arméniens disparus près du district de Tartar au nord-est du Haut-Karabakh le 23 novembre.

L’explosion a tué un officier azerbaïdjanais et blessé quatre représentants de souche arménienne et un soldat de la paix russe.

C’est à peu près dans la même zone où un conscrit de 21 ans, Rovshan Ismayilov, a disparu lors d’une bataille nocturne autour d’Agdara (connue en arménien sous le nom de Martakert) à la mi-octobre.

Des semaines après la fin des combats, à la mi-novembre, la famille d’Ismayilov à Bakou n’avait toujours rien entendu depuis la dernière conversation avec lui le 12 octobre. Son unité militaire a seulement confirmé qu’il avait été envoyé au front, selon un ami.

Sa tante, Khadija Ismayilova, l’une des journalistes d’investigation les plus connues d’Azerbaïdjan et ancienne employée de RFE / RL, était aussi impuissante que le reste de la famille.

Elle a passé un mois à essayer d’aider son frère à retrouver son fils. Ismayilova a diffusé une image des troupes dans la zone où ils soupçonnaient que Rovshan était déployé dans l’espoir de l’identifier parmi les jeunes hommes au casque vert. D’autres ont partagé des images et des informations fragmentaires suggérant que les corps d’autres personnes servant aux côtés d’Ismayilov avaient été retrouvés.

La confirmation de sa mort a eu lieu le 18 novembre.

« Notre garçon, Rovshan, a été porté disparu parce que des corps ont été laissés sur le champ de bataille dans le territoire occupé par l’Arménie et que les tentatives pour les obtenir ont fait plus de victimes », a déclaré Ismayilova à RFE / RL. « Lorsque les corps ont été retrouvés après le cessez-le-feu - près d’un mois après la bataille - la plupart d’entre eux étaient méconnaissables parce qu’ils avaient été brûlés - tués, puis brûlés. »

Un jour plus tard, son corps a été enterré aux côtés d’autres victimes de la guerre de trois décennies entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans l’allée des martyrs du cimetière de Bilacari, dans un quartier de Bakou.

Andy Heil

sur la base des rapports du service azerbaïdjanais de RFE / RL