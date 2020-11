Les habitants de Stepanakert ont remercié les soldats de la paix russes

Les habitants de Stepanakert (Haut-Karabagh) ont remercié le personnel militaire russe du contingent de maintien de la paix, qui effectuaient des tâches de surveillance du cessez-le-feu aux postes d’observation.



Des résidents locaux et des représentants de l’administration du Haut-Karabagh ont visité les postes de maintien de la paix russes et ont offert aux militaires des fruits et des bonbons nationaux.



Selon les visiteurs, ils ont ainsi exprimé leur gratitude aux militaires russes qui assurent la paix dans la région.



Le contingent russe des forces de maintien de la paix exécute sur le territoire du Haut-Karabagh des tâches de surveillance permanente de la situation et de contrôle du respect du régime de cessez-le-feu. Dans les zones de responsabilité nord et sud, les soldats de la paix russes surveillent 23 postes d’observation.

Les soldats de la paix russes assurent le retour en toute sécurité des citoyens dans leurs lieux de résidence permanente, fournissent une aide humanitaire et restaurent les infrastructures civiles. Pendant la journée plus de 1 700 réfugiés sont rentrés au Haut-Karabagh avec l’aide des soldats de la paix russes.



Au total, environ 19 000 habitants sont retournés dans leurs lieux de résidence.

Pour aider les habitants du Haut-Karabag à restaurer les infrastructures sociales et les bâtiments résidentiels, les soldats de la paix russes ont assuré la livraison en toute sécurité de plus de 300 tonnes de matériaux de construction à Stepanakert.



Les spécialistes du Centre ont effectué des missions de reconnaissance technique et de nettoyage d’explosifs sur la route à la périphérie sud de Stepanakert d’une longueur de plus de 1,5 km.

Au cours de la journée, 87 objets explosifs ont été trouvés, qui ont été transportés au polygone spécialement équipé et ont été détruits.



Au total, pendant l’opération de maintien de la paix au Haut-Karabagh, les unités de génie ont déminé plus de deux hectares de terrain et environ trois kilomètres de routes, trouvé et neutralisé 144 objets explosifs .

Pour fournir des soins médicaux qualifiés, un détachement médical spécialisé de la Region militaire Est a été envoyé au Haut-Karabag, dont les spécialistes fourniront une assistance aux résidents locaux.