Les soldats de la paix russes aident à reconstruire les infrastructures, l’approvisionnement en électricité et en gaz à Stepanakert

Dans la capitale du Haut-Karabagh, Stepanakert, le rétablissement d’une vie pacifique se poursuit avec l’aide des soldats de la paix russes.



À ce jour, l’approvisionnement en électricité et en gaz de la ville a été rétabli de 95 à 97%. Les travaux de la sous-station électrique de la ville ont été restaurés.



Les militaires du Centre international de lutte antimines du Ministère russe de la Défense ont examiné la présence d’objets explosifs sur les lieux des travaux de réparation et de reconstruction, y compris les bâtiments de deux écoles.



Auparavant, le travail des transports publics a été rétabli et la circulation a été établie. Les unités de génie et techniques du contingent russe des forces de maintien de la paix continuent d’aider l’administration locale à déblayer les routes publiques et à restaurer les infrastructures sociales de la ville de Stepanakert.



Conformément aux accords de la déclaration conjointe du Président de la Fédération de Russie, du Président de la République d’Azerbaïdjan et du Premier Ministre de la République d’Arménie, à partir de 00h00, heure de Moscou, le 10 novembre 2020, un cessez-le-feu complet et toutes les hostilités au Haut-Karabagh ont été annoncés.



Un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone de conflit au Haut-Karabagh pour contrôler le cessez-le-feu et les opérations militaires.



La base du contingent russe est composée d’unités de la 15e brigade motorisée (maintien de la paix) de la Région militaire Centre.

Les soldats de la paix russes assurent le retour en toute sécurité des réfugiés et le cessez-le-feu au Haut-Karabakh.