Plus de 17 000 réfugiés Arméniens sont rentrés d’Arménie en Artsakh protégés par les forces russes

Selon le commandement des forces russes chargées de la paix, chaque jour plus de 2 000 réfugiés Arméniens retournent depuis l’Arménie vers le Haut-Karabagh protégés par les russes qui les accompagnent de Latchine jusqu’à Stepanakert.

A ce jour plus de 17 000 réfugiés Arméniens sont retournés d’Arménie vers le Haut-Karabagh affirment les russes par la voix du commandant de ces forces russes de paix, le général Roustam Mouradov. Le cessez-le-feu conclu entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie intervint le 10 novembre et les premiers réfugiés entrèrent au Haut-Karabagh à partir du 13 novembre. Par ailleurs plusieurs dizaines de milliers d’Arméniens -environ 40 000- sont retournés au Haut-Karabagh par leurs propres moyens.

Krikor Amirzayan