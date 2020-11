Délégation du PS, conduite par Faure, au Haut-Karabakh du 6 au 9 décembre

Paris, 27 nov 2020 (AFP) - Une délégation du Parti socialiste, conduite par

son Premier secrétaire Olivier Faure, se rendra au Haut-Karabakh du 6 au 9

décembre pour « partager les douleurs causées par ce conflit » et "les analyses

sur les solutions« pour le régler, indique vendredi un communiqué du PS. »Au nom de notre solidarité avec le peuple arménien et en prolongement de

la déclaration adoptée par son Bureau national le 17 novembre, le Parti

socialiste enverra du 6 au 9 décembre une délégation dans la région disputée

du Haut-Karabakh", indique le communiqué.

Selon le PS, "cette présence vise à partager à la fois les douleurs causées

par ce conflit mais aussi les analyses sur les solutions multilatérales

nécessaires à son règlement et à une paix durable dans la région".

Le programme de ce déplacement sera présenté lors d’une visio-conférence de

presse (Facebook et Twitter) lundi à 11h00.

Le 17 novembre, le bureau politique du PS avait appelé "les trois nations

coresponsables du groupe de Minsk (NDLR : France, Etats-Unis, Russie) à saisir

le Conseil de sécurité des Nations unies afin de diligenter une enquête

internationale indépendante sur les crimes de guerre et crimes contre

l’humanité qui auraient pu être commis« par les »combattants azerbaïdjanais".

Le Sénat a demandé mercredi au gouvernement français "la reconnaissance de

la République du Haut-Karabakh", ou Nagorny Karabakh, région séparatiste

d’Azerbaïdjan à majorité arménienne touchée par un conflit meurtrier cet

automne.

La Turquie a condamné ce texte et le Parlement azerbaïdjanais veut exclure

la France de la médiation.

Cette région, théâtre d’une guerre meurtrière de 1988 à 1994, a été secouée

par six semaines de combats qui ont fait plus de 4.000 morts et permis à

l’Azerbaïdjan de reconquérir une partie de la région. Un accord de cessation

des hostilités a finalement été signé le 9 novembre sous l’égide du Kremlin,

l’Arménie ayant dû s’engager à rendre plusieurs districts azerbaïdjanais

échappant au contrôle de Bakou depuis 30 ans.