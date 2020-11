Le journaliste Artak Hambardzumyan : nous savons comment les chars azéris par les forêts du sud sont entrés dans Chouchi

Le journaliste Artak Hambadzumyan sur sa page facebook révèle comment les Azéris sont entrés à Chouchi. « Le thème de la chute de Chouchi est l’une des questions les plus importantes. Savoir comment les Azéris ont réussi à travers les forêts denses et les vallées du sud de Chouchi à diriger des chars et des véhicules militaires près de la ville était une énigme. Mais à cette question chaque habitant du Karabagh peut facilement y répondre. Tous savent que durant des années les anciens responsables de la région et certains habitants ont coupé des arbres sur la zone s’étendant entre Hadrout et Chouchi. Pour les véhicules transportant ce bois fut également crée des routes et les Azéris ont utilisé ces voies pour se diriger vers Chouchi et l’occuper » écrit Artak Hambadzoumyan. Une analyse parmi d’autres.

Krikor Amirzayan