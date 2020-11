Les villages de Berdzor, Aghavno et Sos dans la région de Kashatagh (Artsakh) resteront en zone arménienne

Les villages de Berdzor, Aghavno et Sos dans la région de Kashatagh (Haut-Karabagh) près du couloir de Latchine, dont les habitants quittaient leurs maisons appréhendant l’insécurité ont arrêté leur départ. « Ces localités resteront arméniennes » a affirmé Mouchegh Alaverdyan le responsable de la région de Kashatagh. « Actuellement je suis formel et je peux dire qui les accords ont subi des évolutions, nous avons reçu des garanties sur la sécurité. En ma responsabilité nous avons arrêté sur ces localité les départs de la population et nous y resterons » a affirmé Mouchegh Alaberdyan.

Krikor Amirzayan