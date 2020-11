22 990 898 dollars de dons recueillis par le Téléthon 2020 du Fonds Arménien

Hier jeudi 26 novembre le 23e Téléthon du Fonds Arméniens depuis Los Angeles avec pour mot d’ordre « Union, Force, Foi » s’est déroulé en cette journée du Thanksgiving Day.

Pour ce Téléthon 2020 du Fonds Arménien 22 990 898 dollars de promesses de dons furent réalisées en 4 heures de direct contre 12 heures auparavant. « En tenant compte de la situation en Arménie et en Artsakh, l’objectif de ce Téléthon 2020 était d’assurer pour les familles, environ 100 000 personnes des logements et de quoi faire face aux frais essentiels durant un an » dit Maria Mehranian la responsable du Fonds Arméniens aux Etats-Unis. La communauté arménienne des Etats-Unis avait avant cela dès le 27 septembre réalisé 80 millions de dollars de dons pour l’Artsakh avant ce Téléthon 2020.

Krikor Amirzayan