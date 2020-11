Les habitants de Stepanakert ont remercié les forces russes en leur offrant de fruits et des gâteaux

Les habitants de Stepanakert ont tenu à remercier les forces russes chargées de la paux au Haut-Karabagh a indiqué le site du ministère de la Défense de la Russie. Les habitants de Stepanakert ont rendu visite aux représentants des forces russes de paix au Haut-Karabagh pour les remercier de leur mission de protection des populations arméniennes en offrant aux soldats des fruits, des gâteaux et autres sucreries. Les Arméniens de l’Artsakh qui ont massivement accueilli avec ferveur le déploiement des soldats russes sur le territoire du Haut-Karabagh. Des russes qui sécurisent la région et accompagnent les réfugiés de retour en Artsakh. Ils étaient plus de 1 700 hier et leur nombre, revenus d’Arménie est désormais de plus de 19 000, chiffres auxquels s’ajoutent ceux qui sont revenus par leur propre moyen et sans la protection russe. Le nombre total d’Arméniens réfugiés en Arménie durant la guerre et revenus au Haut-Karabagh depuis le 13 novembre est désormais de 55 000 personnes. La Russie a apporté ces derniers jours plus de 300 tonnes de matériel de construction arrivé à Stepanakert.

Krikor Amirzayan