L’école Ashot Ghoulyan de Stepanakert a repris son activité avec 400 élèves dont une partie viennent de Chouchi et Hadrout

A Stepanakert s’est déroulé aujourd’hui 27 novembre la réouverture de l’école Ashot Ghoulyan, l’école numéro 2 de la capitale du Haut-Karabagh (Artsakh). Etaient présents outre les élèves, les représentants du ministère de l’Education, des sciences et de la culture, des responsables des forces russes de maintien de la paix, des responsables du ministère de la Culture, des instituteurs et institutrices ainsi que les parents des élèves. Le général Sergueï Jmourine le responsable du Centre de gestion des forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh a affirmé que l’une des priorités de ses soldats était l’ouverture de toutes les écoles de l’Artsakh. Les cloches de l’école Ashot Ghouyan furent retenties grâce à une élève de l’école principale de Chouchi -désormais aux mais des Azéris et probablement détruite- ainsi que les écoliers de Stepanakert. La directrice de cette école de Stepanakert, Laura Martirosyan a affirmé que l’école fonctionnait déjà depuis le 18 novembre avec 6 instituteurs et un petit nombre d’élèves.

« Le nombre des élèves a augmenté et continue d’augmenter. Actuellement de diverses localités de l’Artsakh, de Chouchi, d’Hadrout les élèves ont intégré notre école qui compte 400 élèves. L’équipe des enseignants a également augmenté formant la moitié de l’équipe avant la guerre. Mais d’autres enseignants viendront encore rapidement. Depuis trois jours le problème de chauffage de l’école est réglé » a indiqué Laura Martirosyan.

Krikor Amirzayan