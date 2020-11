Un avion humanitaire affrété par la Fondation Aznavour atterrit à Erevan

Ce matin, Kristina Aznavour, PDG de la Fondation Aznavour, Youri Djorkaeff et son frère Denis, ainsi que Stéphane Hasbanian, ce sont envolés pour Erevan avec un chargement d’aide humanitaire destiné aux arméniens d’Artsakh.

L’ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte a accueilli la délégation française en début d’après-midi sur l’aéroport Zvartnots d’Erevan.

« Cette opération importante est devenue possible grâce aux partenaires et supporters de la Fondation Aznavour, grâce aux personnes extrêmement dévouées, ainsi qu’au gouvernement français. Lors de l’atterrissage de l’avion, nous nous sommes rappelés comment Charles Aznavour avait personnellement transporté de l’aide humanitaire en Arménie après le tremblement de terre de 1988. Nous restons fidèles à tes valeurs et nous poursuivons ta mission. Pour toi, Arménie », écrit la Fondation sur son compte Facebook.

Plus tôt dans la matinée, sur Europe1, Matthieu Belliard a reçu Youri Djorkaeff, directeur général de la fondation Fifa et ambassadeur pour une mission humanitaire en Arménie qui a rendu compte de sa mission.