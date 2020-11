A Stepanakert le gaz et l’électricité sont rétablis à 95 ou 97% selon les forces russes

Les travaux de remise en était des structures de Stepanakert avec les autorités arméniennes et les soldats russes chargés du maintien de la paix au Haut-Karabagh avancent. Le ministère russe de la Défense indique qu’actuellement 95 à 97% de l’électricité et du gaz est rétabli. La centrale électrique de Stepanakert qui était touchée par des tirs azéris fonctionne de nouveau. Les forces russes continuent également le travail de déminage au Haut-Karabagh avec deux écoles à Stepanakert qui furent déminées et les travaux entrepris permettant aux élèves de reprendre les cours.

Krikor Amirzayan