L’Arménie classée au 99e rang mondial des nations par la FIFA

Malgré sa victoire sur la Géorgie et la Macédoine du Nord qui lui a permis de terminer en tête de son Groupe 2 (Division C) de la Ligue des nations et accéder ainsi à la Division B la saison prochaine, l’équipe nationale d’Arménie n’a progressé que de deux places dans la liste de la FIFA.

Le classement de la FIFA des meilleures nations du monde qui vient d’être publiée ce vendredi, l’Arménie est 99e mondiale. La sélection arménienne de football occupait en octobre la 101e positon.

La Belgique, suivie de la France, le Brésil, l’Angleterre, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine, l’Uruguay, le Mexique et l’Italie sont parmi les 10 meilleures nations à ce classement de la FIFA.

Krikor Amirzayan