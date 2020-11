Aide humanitaire à l’Arménie : Youri Djorkaeff estime que « cette main tendue est nécessaire »

Matthieu Belliard a reçu Youri Djorkaeff, champion du monde de football 1998, directeur général de la fondation Fifa et ambassadeur pour une mission humanitaire en Arménie. Ensemble, ils reviennent sur le départ de l’aide humanitaire en Arménie, sur l’engagement des Bleus contre les violences policières et le racisme et sur le décès de Diego Maradona.

A retrouver ici : https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/aide-humanitaire-a-larmenie-youri-djorkaeff-estime-que-cette-main-tendue-est-necessaire-4008398