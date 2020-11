Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian va faire une déclaration télévisée dans les prochaines heures

Que va-t-il annoncer ? Nous avons appris par sa page facebook que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian va faire dans les prochaines heures une interview télévisée de 90 minutes. Une interview très attendue par l’Arménie, l’Artsakh et la diaspora à l’heure où le gouvernement arménien est bousculé et connait des démissions à la chaîne suite à la grave crise politique après les accords de cessez-le-feu signés par Nikol Pachinian, accords peu avantageux et jugés catastrophiques pour l’Artsakh et l’Arménie.

Krikor Amirzayan