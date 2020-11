Communiqué du ministère turc des affaires étrangères concernant la résolution adoptée par le Sénat français le 25 novembre 2020 sur le Haut-Karabakh

La résolution adoptée hier par le Sénat français sur le conflit du Haut-Karabakh est un exemple éloquent de non-respect des principes les plus fondamentaux du droit international, de la légitimité et de la justice au nom de considérations de politique intérieure. Nous rejetons totalement les allégations sans fondement formulées concernant la Turquie dans la résolution. Cette décision du Sénat français montre clairement pourquoi les efforts du Groupe de Minsk de l’OSCE, impulsés par ses coprésidents censés être impartiaux, n’ont pas pu résoudre le problème à ce jour, et témoigne de leur partialité.

Suite à l’agression et aux provocations de l’Arménie, d’abord à Tovuz et plus tard au Haut-Karabakh, l’Azerbaïdjan a réagi de manière appropriée et a rétabli son intégrité territoriale en libérant ses terres qui étaient sous occupation pendant près de 30 ans.

Les résolutions pertinentes de l’ONU dictent le retrait immédiat et inconditionnel des forces arméniennes des territoires azerbaïdjanais occupés. Le résultat obtenu par l’Azerbaïdjan sur le terrain est, en fait, une solide manifestation de ses droits énoncés dans les résolutions de l’ONU et enregistrés mais non délivrés par le processus de Minsk coprésidé par la France également.

Dans ce contexte, l’appel du Sénat français à l’Azerbaïdjan de se retirer de son propre territoire qu’il a libéré de l’occupation reflète une mentalité trop ridicule, partiale et irréaliste pour être prise au sérieux. Cette décision, dénuée de bon sens et inexplicable par toute justification raisonnable, limite la capacité de la France à apporter une contribution réelle à la solution du problème.

Comme autre reflet de l’obsession récente pour la Turquie fréquemment observée en France, cette décision, dont le gouvernement français trouvera sûrement des aspects inacceptables, n’est pas surprenante, mais inquiétante. Dans l’intérêt de nos relations, il est fondamental pour la France de percevoir, objectivement et sans préjugé, la position de principe de la Turquie en se rangeant du côté de ce qui est juste, licite et légitime, et de s’abstenir de références gravement erronées à l’histoire ou à des questions qui ne le sont pas pertinentes.

À la lumière de l’état actuel du conflit Azerbaïdjan-Arménie qui dure depuis près de 30 ans, nous espérons que la France tirera les bonnes conclusions et adoptera une position constructive pour la stabilité de la région. Pour cela, il suffira d’œuvrer pour une solution durable conforme au droit international en tenant compte des réalités actuelles.

La Turquie est prête à travailler avec la France, comme tous ses autres partenaires, pour apporter une solution durable à ce problème qui existe dans son voisinage immédiat, d’une manière qui servira la paix et la stabilité régionales.