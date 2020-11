Le Metropolitan Museum of Art lance un appel pour la protection des sites du patrimoine culturel du Haut-Karabakh

Le Metropolitan Museum of Art de New York a lancé aujourd’hui un appel en faveur de la préservation des sites du patrimoine culturel dans la région du Haut-Karabakh alors que l’Azerbaïdjan s’apprête à prendre le contrôle de pans de territoire dans le cadre d’un accord de paix négocié par la Russie pour l’enclave.

« Le récent bain de sang et la destruction dans la région du Haut-Karabakh sont une tragédie mondiale qui nous préoccupe tous », ont déclaré le président et directeur général du Met, Daniel Weiss, et le directeur, Max Hollein, dans un communiqué. « En plus de notre plaidoyer et de notre espoir que la violence cesse, en tant que dirigeants de musées, nous demandons instamment que les sites du patrimoine culturel soient protégés. »

« Le Metropolitan Museum of Art se consacre à la préservation et à la présentation de la créativité humaine de plus de 5 000 ans à travers le monde », déclarent Weiss et Hollein. « En tant qu’organisateur et hôte de l’Arménie ! en 2018 - qui était la première grande exposition à explorer les réalisations artistiques et culturelles remarquables du peuple arménien dans un contexte mondial de plus de quatorze siècles - nous avons observé avec horreur et tristesse les récentes violences et effusions de sang dans la région du Haut-Karabakh. "

« Nous implorons tous ceux qui sont impliqués de respecter ces sites du patrimoine culturel international, qui enrichissent notre monde et ont survécu pendant des milliers d’années », ajoutent-ils. « La perte de sites du patrimoine culturel est permanente et constitue un vol grave pour les générations futures. »