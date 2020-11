Collecte pour les grands brûlés de guerre

Nous sommes allés hier dans deux hôpitaux d’Erevan. Scènes difficilement soutenables de souffrance et de désolation. Devant un tel spectacle, on ressent toute l’horreur de la guerre, marquée à jamais dans la chair de ces dizaines de soldats.

➡️ Pour la plupart, ils sont très jeunes. À l’instar d’Armen, qui nous annonce avec un sourire résigné que c’est aujourd’hui son anniversaire. Comme la plupart ici, il a été blessé par un drone alors qu’il était dans une ambulance qui quittait le front. Comme les autres, il a de nombreuses greffes de peau à effectuer et une convalescence de plusieurs semaines avant de quitter l’hôpital. (1re photo)



➡️ L’un d’eux a été blessé par une arme chimique qui continue de ronger la chair jusqu’à 60 jours après exposition, probablement du phosphore. Son compagnon d’arme, arrivé avec lui à l’hôpital, est mort des suites de ses blessures. (2e photo)



🔴 Ici, tout manque.

➡️ Avec 10 euros, aidez un soldat à avoir des bandages propres et de la literie jetable pendant une journée.

➡️ Avec 20 euros, aidez-nous à envoyer des produits cicatrisants et des haricots d’hôpitaux pour leur permettre de se remettre plus vite et dans de meilleurs conditions.

https://www.solidarite-armenie.fr/faire-un-don

Crédit photo : Barbara Viollet