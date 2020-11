Revue de la presse arménienne du 20 novembre 2020

Condamnations de la profanation du patrimoine arménien du Karabakh/ Le Ministère arménien des Affaires étrangères a publié une déclaration condamnant les manifestations de barbarie des forces armées azerbaïdjanaises au Karabakh qui « poursuivent leur « guerre » typique contre le patrimoine historico-culturel et religieux arménien, en détruisant et en manquant de respect aux sites et monuments historiques ». Le MAE a notamment condamné la profanation a Shushi de la statue de Vazgen Sargsyan, le héros national de l’Arménie et du Karabakh et l’attitude dégradante des soldats azerbaïdjanais envers un arménien âgé (cf. infra). « Cette action, ainsi que sa glorification ultérieure par la société azerbaïdjanaise, est simplement un rejet des valeurs morales communément admises ». « Les récentes atrocités perpétrées par la partie azerbaïdjanaise sont basées sur la politique anti-arménienne initiée et encouragée par les dirigeants de l’Azerbaïdjan depuis des décennies, qui vise à réaliser un nettoyage ethnique avec une intention génocidaire contre les Arméniens du Karabakh ». Le Ministre de facto des Affaires étrangères du Karabakh a envoyé une lettre à l’UNESCO concernant les faits de profanation et les actes de vandalisme commis par la partie azerbaïdjanaise contre des monuments historiques, religieux et culturels arméniens au Karabakh. Le Saint Siège d’Etchmiadzine a fermement condamné le vandalisme fait à l’église St. Hovhannes Mkrtich (Kanach Jam), a Shushi. La presse indique également que le Catholicos de tous les Arméniens Karékine II a envoyé un message au Président russe le remerciant pour ses efforts déployés en vue de préserver le patrimoine arménien au Karabakh. Le Catholicos a notamment souligné que grâce aux soldats de la paix russes, le service religieux au monastère Dadivank pourrait se poursuivre.

La France est prête à apporter son plein appui pour la protection du patrimoine du Haut-Karabakh/ Le Président de la République a twitté que la France est prête à apporter, dans le cadre de l’Unesco, avec l’Alliance pour la protection du patrimoine dans les conflits, son expertise et son plein appui pour la protection du patrimoine culturel et religieux du Haut-Karabagh et de ses environs. Plus tôt, lors d’une conversation téléphonique, le Premier ministre arménien et le Président français ont évoqué la question du rapatriement en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes qui ont fui leurs foyers ces dernières semaines et de la préservation du patrimoine religieux, historique et culturel du Karabakh. Ils ont souligné la nécessité de reprendre les travaux des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE dans leur intégralité. Le Premier ministre a souligné l’importance fondamentale de la reconnaissance internationale du Karabakh. En outre, les ministres des affaires étrangères russe et français ont discuté de la situation au Karabakh et ont convenu que les principales priorités actuelles étaient le retour en toute sécurité des personnes déplacées et des réfugiés, le déblocage des communications économiques et de transport dans la région, la fourniture de l’aide humanitaire et la réhabilitation des infrastructures civiles. Lavrov a précisé les conditions de la participation des soldats de la paix russes, ainsi que les fonctions du centre inter-agences pour la réponse humanitaire.

Traitement inhumain par l’armée azerbaïdjanaise d’un arménien de 80 ans/ L’Ombudsman de facto du Karabakh a signalé une vidéo publié sur les réseaux sociaux montrant un arménien de 80 ans être traité de façon inhumaine par l’armée azerbaïdjanaise. Selon lui, Jonik Tevosyan, 80 ans, résident de Shushi n’a pas réussi à quitter la ville et est tombé sous le contrôle des forces armées azerbaïdjanaises. « Cette vidéo révèle une fois de plus la nature systémique et profonde des sentiments anti-Arméniens en Azerbaïdjan, qui sont pleinement encouragés par l’État » a déclaré l’Ombudsman.

Conférence de presse de l’ancien chef du service de surveillance militaire dévoilant les mauvaises décisions des autorités pendant la guerre/ Le lendemain de sa démission en tant que chef du service de surveillance militaire du Ministère de la défense, Movses Hakobyan a donné une conférence de presse et a accusé Nikol Pachinian d’avoir pris des décisions désastreuses qui ont permis à l’Azerbaïdjan de réaliser des gains territoriaux importants pendant la guerre du Haut-Karabakh. Hakobyan a notamment accusé Pachinian d’avoir arrêté trois jours après le début de la guerre le renforcement des unités de l’armée arménienne du Karabakh avec des réservistes recrutés dans le cadre de la mobilisation militaire. Selon lui, Pachinian a ordonné envoyer des volontaires en première ligne à la place des réservistes ce qui, selon Hakobyan, est un crime. Hakobyan a déclaré qu’un grand nombre de ces volontaires étaient mal formés et ne pouvaient pas aider les troupes de première ligne. Il a affirmé qu’environ 1500 d’entre eux avaient déserté leurs unités en quelques jours. « Les fonctionnaires responsables de ce processus ne peuvent pas le nier et ils savent qu’ils seront finalement tenus responsables de ne pas avoir exercé cette fonction [de renforcement]. La conversation a été enregistrée » a déclaré Hakobyan. Selon Hakobyan, dans le cadre d’un plan d’optimisation près de 95% du personnel opérationnel a été ajouté dans les structures du Ministère de la Défense et en contrepartie les unités tactiques ont été réduit. En outre, selon lui, pendant la guerre la mobilisation n’avait pas été effectuée comme il fallait. Hakobyan, a été chef de l’état-major général des forces armées arméniennes de 2016 à 2018. Pachinian l’a licencié peu après son arrivée au pouvoir en mai 2018. Lors de la conférence de presse, Hakobyan a vivement critiqué la nomination d’Artak Davtyan a ce poste en indiquant que le processus de destruction de l’armée avait commencé avec cette nomination. Hakobyan a également critiqué les acquisitions d’armes effectuées par les dirigeants actuels de l’Arménie. Il a pointé du doigt l’achat d’avions de chasse russes Su-30SM et de systèmes Osa, affirmant qu’aucun d’entre eux ne s’est avéré utile lors de la dernière guerre. Hakobyan a déclaré que l’ancien gouvernement arménien avait prévu d’utiliser les fonds dépensés pour ces armes pour acheter de la Russie des systèmes de défense aérienne plus avancés. Selon lui, elles auraient permis aux forces arméniennes du Karabakh d’abattre beaucoup plus de drones de combat azerbaïdjanais. Commentant la déclaration du ministre de la Défense Davit Tonoyan selon laquelle, en termes d’approvisionnement, l’Arménie était sous blocus, Hakobyan a déclaré : « Le ministre de la Défense aurait dû comprendre où il se trouve, quels contrats il y a, et que non seulement aujourd’hui, mais aussi avant la guerre, nous effectuions tous des fournitures militaires en secret. Aucun pays ne nous permettait pas d’acheter des armes. Le ministre n’a-t-il pas encore compris que l’approvisionnement serait doublement difficile pendant la guerre ? ». Selon Hakobyan, les fournitures qui avaient été faites pendant la guerre ont été faites par le pays ami, la Russie : « Je vais ouvrir un autre parenthèse. Au 30 septembre, le Premier ministre de la RA n’avait pas encore appelé le Président russe et demandé son soutien. Et la Russie, à mon avis, l’a fait [l’approvisionnement] simplement pour sa conscience. La Russie a fait de son mieux et nous devons lui en être reconnaissants. Elle nous a donné ce dont nous ne rêvions même pas ». La porte-parole a nié fermement les allégations de Hakobyan et a déclaré que les forces de l’ordre devaient enquêter sur toutes les déclarations faites par Hakobyan. Le procureur général Artur Davtyan a déclaré par la suite que son bureau avait envoyé la vidéo de la conférence de presse au Service spécial d’enquête pour examen. Hakobyan a été invité au Service spécial d’enquêtes où il a été interrogé pendent 40 minutes.

Situation au Karabakh/ Sur ordre du Ministre russe de la Défense, des centres humanitaires ont été mis en place afin que les soldats de la paix russes puissent mener à bien leurs opérations dans le Haut-Karabakh. Aussi cinq autres de ces centres ont été créés. Selon l’Organisation des droits de l’homme - Afrin -Syrie, la Turquie veut installer les mercenaires syriens des groupes « Sultan Murad » et « Suleiman Shah » et de leurs familles dans les territoires du Karabakh qui sont passés sous le contrôle de Bakou.

La levée de la loi martiale sera discutée au Parlement le 26 novembre/ A l’initiative du groupe d’opposition « Arménie lumineuse », une session parlementaire spéciale se tiendra le 26 novembre pour discuter de la levée de la loi martiale. La majorité parlementaire « Mon pas » a cependant déclaré qu’elle était contre la levée de la loi martiale. « Mon pas » a aussi déclaré que le remplacement du Premier ministre dans la situation actuelle était inacceptable pour eux, même si le nouveau candidat potentiel serait issu de leur parti

Rumeurs sur les démissions au gouvernement/ Les sources gouvernementales d’Armenpress ont confirmé la démission du Ministre de la défense Davit Tonoyan. Selon les sources d’Aravot, il sera remplacé par Vagharshak Harutyunyan qui est actuellement conseiller du Premier ministre. Selon les sources de Hraparak, la ministre du travail et des affaires sociales serait également démise de ses fonctions et serait remplacée par Mesrop Arakelyan qui est actuellement conseiller du Premier ministre. Selon la même source, Andranik Piloyan, commandant du 5e corps d’armée, serait nommé ministre des Situations d’urgence. Selon Analitik.am, le Ministre de l’éducation aurait démissionné et il serait remplacé par Janna Andreassian.

Autres développements/ Le 19 novembre, la police a appréhendé 24 citoyens qui avaient fermé les rues d’Erevan en demandant la démission du Premier ministre. Edmon Marukyan, leader du parti d’opposition « Arménie lumineuse », a déclaré qu’il allait déposer un rapport à la police sur les « menaces honteuses » qu’il reçoit depuis le 10 novembre. Le président de l’ONG Union des citoyens informés a informé que depuis quelques jours que les discussions sur le code électoral avaient repris de façon « plus intenses qu’elles ne l’étaient avant la guerre ». Ukraine International Airlines a annoncé la reprise de ses vols vers Erevan à partir du 4 décembre.

Déclarations du MAE russe/ La représentante du MAE russe, Maria Zakharova, a déclaré que le 23 novembre, le MAE russe aurait une réunion avec son homologue iranien à Moscou et discuterait également de la situation dans le Haut-Karabakh. Zakharova a noté que la préservation des sanctuaires dans le Haut-Karabakh était une question particulièrement importante, et qu’elle était discutée lors des contacts de la Russie avec les parties intéressées dans le Haut-Karabakh. Elle a aussi déclaré que Moscou enregistrait le silence et parfois des tentatives de distorsion de l’information sur la situation concernant la mise en œuvre de la déclaration trilatérale. Elle a également noté la réponse « modérée » des pays occidentaux à l’adoption de cette déclaration trilatérale ce qui, selon elle, est surprenant. Elle a également déclaré que depuis le 13 novembre l’Arménie et l’Azerbaïdjan avaient échangé les corps de 385 victimes de la guerre. Selon elle, 3000 réfugiés sont retournés au Haut-Karabakh depuis le 14 novembre. D’après Zakharova, les efforts de la Russie créent des opportunités pour un règlement à long terme de la crise du Haut-Karabakh.

L’UE alloue une aide d’urgence supplémentaire de 3 millions d’euros aux civils touchés par le conflit du Karabakh/ La Commission européenne a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 3 millions d’euros afin de garantir une assistance essentielle aux civils les plus touchés par le conflit dans et autour du Haut-Karabakh. Ce financement vient s’ajouter aux 900 000 euros alloués depuis début octobre.

Déclaration de l’UE sur le Karabakh/ La presse rend compte de la déclaration du Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. « L’UE estime que les efforts doivent être renouvelés en vue d’un règlement négocié, global et durable du conflit, y compris en ce qui concerne le statut du Haut-Karabakh » a déclaré Borrell en réitérant le plein soutien de l’UE au format international du Groupe de Minsk de l’OSCE. « L’UE invite instamment tous les acteurs régionaux à s’abstenir de toute action ou de toute rhétorique susceptible de compromettre le cessez-le-feu. L’UE demande également le retrait complet et rapide de tous les combattants étrangers de la région » dit également la déclaration.

Les MAE arméniens et russes prêts à développer les relations alliées entre l’Arménie et la Russie/ La première conversation téléphonique du nouveau MAE Ara Ayvazyan avec un partenaire étranger a été avec son homologue russe. Lavrov a félicité Ayvazyan à l’occasion de sa prise de fonction et les Ministres ont souligné qu’ils étaient prêts à poursuivre le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, y compris la sécurité régionale. Les interlocuteurs ont évoqué la mise en œuvre de la déclaration trilatérale du 10 novembre et les activités des soldats de la paix russes au Karabakh.

Le 22 novembre toutes les églises arméniennes tiendront une commémoration des héros tombés au cours de la récente guerre au Karabakh/ Sur l’initiative du Catholicos et le Président, le dimanche 22 novembre a été déclaré journée du commémoration des héros tombés pour la défense de la patrie lors de la récente guerre au Karabakh. Un service commémoratif respectif sera organisé ce jour-là dans toutes les églises arméniennes.

123646 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 123646 cas de coronavirus dans le pays dont 90754 ont été guéris et 1900 patients sont décédés.

