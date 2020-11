Revue de la presse arménienne du 25 novembre 2020

Le CICR va renforcer sa présence dans le Haut-Karabakh/ La presse locale cite l’interview du Président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Peter Maurer accordée a RBC lors de laquelle il a déclaré que le CICR allait renforcer sa présence dans le Haut-Karabakh. « Avant la guerre, le budget de notre mission dans la région était de 10 millions de livres suisses (près de 11 millions USD), mais l’année prochaine, il sera de 45 millions de livres (49,4 millions USD). En d’autres termes, nous allons quadrupler notre présence. Nous n’avions qu’un petit nombre de personnes sur place. Mais nous prévoyons maintenant d’envoyer 400 à 500 personnes supplémentaires dans la région » a déclaré Maurer. Selon lui, l’une des questions urgentes est la recherche et l’identification des cadavres avant l’hiver. D’après lui, les travaux de recherche sur la ligne de contact sont difficiles, car il y a eu des batailles, il y a des mines et il est donc très difficile de retrouver les corps.

Les familles des soldats disparus adressent une lettre au Président russe/ Les familles et les proches des soldats disparus ont continué leur manifestations devant le Ministère de la Défense et le gouvernement. Ils ont également remis une lettre à l’Ambassade de la Russie adressée au Président russe dans laquelle ils demandent ce dernier d’aider dans la recherche et la récupération des corps de leurs proches laissés dans le territoire contrôlé par l’Azerbaïdjan, notamment dans les régions d’Hadrut et Jebrail. Selon les manifestants, le conseiller de l’ambassadeur, Andrei Shanin, a promis de transmettre à Moscou la demande des familles. La presse rappelle que l’accord de trêve du 9 novembre prévoit un échange des prisonniers de guerre, des otages et d’autres personnes détenues et des corps des morts, mais les délais de son organisation ne sont pas précisés. Selon les autorités arméniennes, la partie azerbaïdjanaise n’a toujours pas autorisé la partie arménienne, les soldats de la paix russes ou les représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à accéder aux champs de bataille de Hadrut et de Jebrail. La porte-parole du CICR à Erevan, Zara Amatuni, a déclaré mardi que des représentants de la Croix-Rouge ont visité des prisonniers de guerre arméniens et azerbaïdjanais. Pachinian a tenu le soir une nouvelle réunion avec les représentants des familles.

Démissions dans le gouvernement/ La presse rend compte de la démission du Ministre de l’économie, Tigran Khachatryan. Selon sa porte-parole, Khachatryan avait remis sa démission lundi, mais il continuerait à exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur. Le vice-ministre de la défense arménien, Makar Ghambaryan, a démissionné. L’ancien ministre de l’éducation, Arayik Harutyunyan, a été nommé conseiller principal du Premier ministre.

Déclarations de Poutine/ La presse rend compte des déclarations du Président de la Russie, Vladimir Poutine, lors d’une cérémonie de délivrance de lettres de créance aux ambassadeurs, selon lesquelles le Centre de réponse humanitaire russe a commencé ses activités. Poutine a déclaré attendre des organisations internationales spécialisées qu’elles prennent « une part substantielle à ces efforts ». « Nous pensons que tout cela crée les conditions préalables à un règlement à long terme et complet du conflit de longue date sur une base équitable dans l’intérêt des peuples azerbaïdjanais et arménien ». Selon lui, dans l’ensemble, la situation au Karabakh est devenue stable, et les soldats de la paix russes assurent la sécurité des civils pacifiques. Poutine a également eu des conversations téléphoniques avec le Premier ministre arménien et le Président azerbaïdjanais et a discuté du travail des soldats de la paix russes et des prochaines étapes de l’aide humanitaire à la population. « Une référence a également été faite au partenariat économique dans la région et aux questions relatives au déblocage des communications dans le domaine des transports ».

Le Conseil du Parlement arménien décide de demander à la Cour constitutionnelle de priver Gagik Tsaroukian de son mandat parlementaire/ Le Conseil du Parlement arménien décide de demander à la Cour constitutionnelle de priver Gagik Tsaroukian, leader du parti d’opposition « Arménie prospère », de son mandat parlementaire en se basant sur l’article 95 de la Constitution qui interdit à un député de participer à des activités entrepreneuriales et d’occuper un poste au sein d’organisations commerciales. Le parti a qualifié cette décision de « persécution politique ». La décision du Conseil est basée sur l’avis de la Commission pour la prévention de la corruption. La CC devra prendre une décision dans un délai maximum de 30 jours.

Perquisitions dans les domiciles des figures d’opposition/ Les forces de l’ordre ont procédé à des perquisitions dans les appartements des opposants Narek Malyan, fondateur du mouvement sociopolitique VETO, Mihran Hakobyan, co-fondateur de groupe des médias Qaryak, et Artur Danielyan, co-fondateur du parti d’opposition Adekvat. La presse note qu’au cours de la semaine dernière, les autorités ont engagé des poursuites pénales contre un certain nombre de dirigeants de l’opposition pour violation des restrictions imposées par le régime de la loi martiale dans le pays. Par ailleurs, les procureurs ont demandé à la Cour d’appel d’annuler les décisions des tribunaux inférieurs concernant la libération d’Artur Vanetsyan [parti « Patrie »], Vahram Baghdasaryan [parti « Républicain »] et Ashot Avakian [parti Dachnak], qui sont accusés de comploter l’assassinat du Premier ministre (cf. revue du 14 au 16 novembre 2020).

La Turquie aurait l’intention de modifier la démographie au Karabakh/ L’expert en études turques, l’assistant du Président arménien, Varuzhan Geghamyan, a commenté les informations sur les projets de la Turquie de transférer des familles du nord-ouest de la Syrie vers les territoires du Haut-Karabakh cédés à l’Azerbaïdjan. Selon lui, ces familles sont pour la plupart des Turcomans qui seront réinstallés au Karabakh pour modifier le caractère démographique de la région. D’après lui, la Turquie a utilisé cette politique dans le nord de la Syrie ces dernières années en recourant à ce que l’on appelle « l’ingénierie démographique » visant à déraciner la population locale et à installer des groupes pro-Turcs. « L’Arménie et la partie restante du Karabakh seront entourées de nouveaux Turcs soutenus par Ankara, et ces personnes sont des militants prêts » a déclaré Geghamyan.

Sur les vidéos montrant les atrocités commises au Karabakh/ Le Service national de sécurité (SSN) a déclaré que de nombreuses vidéos sur des soldats et des civils capturés, qui sont devenues virales ces derniers jours, n’ont rien à voir avec les hostilités qui avaient eu lieu au Karabakh. Selon le SSN, la diffusion de ces vidéos « suscite la panique au sein de la société arménienne pour des raisons évidentes, ce qui affecte négativement l’humeur du public ». Le SSN a appelle à s’abstenir de diffuser de telles vidéos et à se laisser guider exclusivement par les informations fournies par les sources officielles. L’Ombudsman arménien, Arman Tatoyan, a, à son tour, démenti la déclaration du bureau du procureur général d’Azerbaïdjan selon laquelle la plupart des vidéos montrant le manque de respect envers les corps des militaires et les tortures et traitements inhumains infligés aux captifs par les forces azerbaïdjanaises étaient fausses. L’Ombudsman a déclaré que la plupart des vidéos sur les tortures et les traitements inhumains correspondaient à la réalité et étaient des crimes de guerre. Selon lui, ces atrocités font partie intégrante de la politique organisée de nettoyage ethnique et de génocide par le terrorisme au Karabakh et sont le résultat de l’arménophobie qui s’est accumulée et coordonnée pendant des années en Azerbaïdjan avec le soutien du gouvernement.

La fondation d’assurance des militaires indemnise déjà les familles des héros de la récente guerre/ Lors d’une conférence de presse, le Directeur de la Fondation d’assurance des militaires a déclaré que de nombreux employeurs en Arménie avaient exprimé leur volonté de rejoindre l’initiative de la Fondation visant à doubler volontairement les paiements obligatoires de 1000 drams par employé. Selon lui, de différents modèles d’augmentation des paiements sont actuellement en cours de discussion. Rappelons que tous les employés arméniens payent obligatoirement 1000 dram à cette Fondation qui indemnise les familles des soldats tombés ou devenus handicapés en défendant la patrie. Le payement obligatoire pourrait devenir 3000 drams. « Mais chacun doit comprendre que notre charge doit augmenter, car nous avons un devoir moral et financier envers notre armée qui a assuré notre sécurité » a déclaré Avedikian en indiquant que la Fondation avait déjà 104 nouveaux bénéficiaires à la suite de cette guerre.

Réactions internationales/ La presse rappelle que le projet de résolution sur la nécessité de la reconnaissance du Karabakh sera discuté au Sénat français le 25 novembre. Selon le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, Les spécialistes des Nations Unies sont prêts à travailler conjointement avec la Russie pour évaluer le volume de l’aide humanitaire nécessaire au Haut-Karabakh.

Autres développements/ Sous la direction du Catholicos de tous les Arméniens, un bureau pour l’héritage religieux et culturel du Karabakh a été établi au Saint Siège d’Etchmiadzine. Le père Garegin Hambardzumyan, membre de la congrégation du Saint Siège, a été désigné comme responsable de cette fonction. Les troupes arméniennes ont quitté la région de Karvachar avant sa remise à l’Azerbaïdjan le 25 novembre. Du 22 au 24 novembre 2020, le Président de la Commission permanente des affaires juridiques et d’État Vladimir Vardanyan, Arman Boshyan et Alexey Sandikov [tous députés du groupe parlementaire au pouvoir] seront envoyés à Moscou pour rencontrer les représentants du parti « Yedinaya Rossia » [parti au pouvoir en Russie]. Le Ministre de la Justice a présidé une discussion sur la coordination des processus juridiques nationaux et étrangers concernant l’utilisation de mercenaires par la Turquie et l’Azerbaïdjan dans la guerre du Karabakh. La mairie d’Erevan allouera à la ville de Stepanakert 100.000.000 drams (164 295 euros), initialement prévus pour les célébrations du Nouvel An, pour la reconstruction de l’infrastructure civile de la capitale du Karabakh. Le groupe d’opposition du Conseil municipal d’Erevan, « Luys » a déclaré préparer une pétition sur la nécessité de la démission du Premier ministre pour « avoir signé une capitulation ». Le photographe arménien, Zaven Sargsyan, directeur du musée Sergei Paradjanov, est décédé à l’âge de 73 ans, à la suite de l’infection COVID-19. Il était le photographe personnel du célèbre cinéaste Sergei Paradjanov.

Une autre personne rejoint la grève de la faim demandant la démission de Pachinian/ L’ancien membre de la Cour constitutionnelle (CC) arménienne Kim Balayan a annoncé une grève de la faim demandant la démission du Premier ministre. Selon lui, comme la déclaration du 9 novembre n’a pas été examiné par la CC, ni par le Parlement, sa signature par Pachinian équivaut à un renversement de l’ordre constitutionnel. « Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir longtemps, mais je suis prêt à mourir ici pour la justice, tout comme nos braves soldats sont tombés en défendant la patrie. Je continuerai ma grève de la faim jusqu’à la démission de Nikol Pachinian » a déclaré Balayan. Rappelons que deux représentants du parti Dachnak avaient également annoncé une grève de la faim (cf. revue du 24 novembre 2020).

La Banque centrale effectuera des opérations de change pour assurer la stabilité financière/ La Banque centrale d’Arménie a déclaré qu’elle effectuerait des transactions sur le marché des changes arménien afin d’assurer le fonctionnement normal des marchés financiers arméniens. La Banque centrale continue à surveiller les marchés financiers et, en cas de nécessité, utilisera tous les leviers pour garantir la stabilité financière et la stabilité des prix. Rappelons que la presse écrit sur la dévaluation de la monnaie nationale de l’Arménie (cf. revue du 24 novembre 2020).

129085 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 129085 cas de coronavirus dans le pays dont 100913 ont été guéris et 2040 patients sont décédés.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

