Revue de la presse arménienne du 24 novembre 2020

Le gouvernement arménien crée une commission sur les soldats disparus/ La question des soldats disparus et des prisonniers de guerre domine la presse du jour. A la suite de manifestations des familles, le gouvernement a annoncé la création d’une commission interdépartementale sur les personnes disparues dans la guerre du Karabakh. L’assistant du Premier ministre a déclaré aux familles des disparus qui s’étaient rassemblées devant le ministère de la défense que le vice-premier ministre dirigerait cette commission qui traitera très rapidement cette question et toutes les familles recevront des réponses sur la situation de leurs proches. Le Premier ministre a rencontrépersonnellement les familles des soldats disparus. Lors d’une consultation au gouvernement à ce sujet, Nikol Pachinian a rappelé que le 6e point de sa feuille de route (cf. revue du 19 novembre 2020) portait justement sur toutes ces questions. « Nous devrons informer les familles des mesures que nous prenons, et nous devrons tout faire pour que les citoyens n’aillent pas organiser des campagnes en dehors des différentes agences afin de s’informer sur les personnes disparues en action » a déclaré Pachinian, ajoutant qu’il existe un accord politique sur l’échange des détenus et que le gouvernement doit comprendre par quel mécanisme et selon quel calendrier leur retour doit être mis en œuvre. La consultation a également porté sur les orientations du soutien socio-psychologique à apporter aux familles concernées. Pachinian a souligné la nécessité de rester en contact permanent avec les familles des détenus et des soldats disparus et, à cette fin, un centre opérationnel 24/7 a été créé. L’Ombudsman de facto du Karabakh a déclaré qu’en tant qu’organisme de soutien, son bureau fournissait une assistance maximale aux organisations nationales et internationales dans l’exercice de leurs fonctions, mais que le processus de retour des personnes détenues et des prisonniers de guerre dépendait avant tout de la partie azerbaïdjanaise. Le bureau du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Arménie a, à son tour, communiqué un numéro de téléphone pour des informations sur les civils capturés, tout en précisant qu’en cas de disparition de militaires, il fallait s’adresser au Ministère de la Défense. L’avocate et la militante des droits de l’homme Siranush Sahakyan a déclaré qu’à ce jour, le gouvernement arménien et les militants des droits de l’homme avaient soumis ou se préparaient à soumettre près de 50 requêtes à la Cour européenne des droits de l’homme au nom des familles des prisonniers de guerre arméniens, avec la demande d’appliquer une mesure urgente pour protéger le droit à la vie et le droit de ne pas subir de traitement inhumain. En ce qui concerne le nombre total de militaires et de civils capturés par les Azerbaïdjanais, Sahakyan affirme qu’il y a plus de 100 captifs. Selon Sahakyan, elle et ses collègues sont en train de rassembler des éléments de preuve pour identifier ces personnes et confirmer leur captivité. En ce qui concerne le nombre de personnes capturées après la conclusion de l’accord de cessez-le-feu, elle a déclaré que c’étaient principalement des civils. La CEDH a déjà fait droit aux demandes de la partie arménienne dans plusieurs affaires et a décidé d’appliquer des mesures d’urgence pour la protection des droits des militaires capturés par l’Azerbaïdjan.

Situation au Karabakh/ La presse locale cite une journaliste indépendante, Lindsey Snell, selon laquelle les mercenaires qui avaient été envoyés en Azerbaïdjan pour combattre dans le Haut-Karabakh ne sont pas encore rentrés en Syrie. De plus, il y a des rumeurs sur d’autres militants qui se rendraient dans la région. L’armée russe a lancé lundi des opérations de déminage au Karabakh. Un porte-parole militaire russe, Pavel Pautov, a déclaré que le processus prendrait plusieurs mois. Le président de facto du Karabakh a remercié la Russie et le Président russe en particulier pour avoir contribué à mettre fin à la guerre et a fait l’éloge de la force de maintien de la paix russe, la qualifiant de « facteur important de stabilisation ». Un officier du contingent russe des forces de maintien de la paix a été blessé à la suite de l’explosion d’une mine, un militaire azerbaïdjanais a été tué et quatre autres employés du ministère des situations d’urgence du Karabakh ont été blessés lors de la recherche des corps dans le district de Terter. La presse écrit sur la situation dans le village de Berdashen de la région de Martuni. Il s’est avéré lundi que les terres agricoles du village devaient être données à l’Azerbaïdjan. Les habitant l’ont appris lorsque le marquage de la frontière a commencé, en présence des soldats de la paix et des forces armées azerbaïdjanaises. Il n’y avait pas de représentants de la partie arménienne, les autorités du district ne répondaient pas aux appels et le cabinet du Premier ministre a dit être en contact avec les autorités de facto du Karabakh pour essayer de savoir ce qui se passait. Les forces de l’ordre azerbaïdjanaises ont placé l’ancien ministre de la défense arménien, Seyran Ohanyan, sur la liste des personnes recherchées. Selon les médias azerbaïdjanais, une procédure pénale a été engagée contre lui en vertu de l’article 103 (génocide) du code pénal azerbaïdjanais. Citant Reuters, la Turquie et la Russie sont en désaccord sur la volonté d’Ankara de mettre en place un poste d’observation militaire indépendant sur le territoire azéri.

Nouveaux changements dans le gouvernement/ Arayik Harutyunyan a été relevé du poste de Ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports et a été remplacé par Vahram Dumanyan, doyen de la faculté d’informatique et de mathématiques appliquées de l’université d’État d’Erevan. Gabriel Balayan, le vice-ministre de la défense a également été démis de ses fonctions

L’université française en Arménie développe des programmes d’aide aux étudiants revenus du service militaire/ Le vice-ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, Artur Martirosyan, a reçu le nouveau recteur de l’Université française en Arménie (UFAR), Bertrand Venard. Les programmes actuels et futurs de l’Université, y compris l’assistance aux étudiants soldats souffert de la récente guerre du Karabakh, ont été présentés et discutés. Le Recteur a informé que l’UFAR a développé des programmes pour permettre à ces étudiants de retourner à la vie civile et à leur éducation. Le vice-ministre s’est félicité de cette initiative et a noté que le gouvernement aussi discutait de divers paquets pour aider les étudiants du pays qui ont participé à la guerre.

Dévaluation du dram/ La presse indique qu’après le début de la guerre, la monnaie nationale de l’Arménie, le dram, n’a cessé de décliner. Le 27 septembre, le cours d’achat le plus élevé du dollar américain était de 485,32 drams, alors qu’il est passé à 503 drams le 23 novembre, le cours de vente le plus bas étant de 509 drams. Le cours de vente de l’euro a atteint 606,00 drams. Selon la presse, la dévaluation du dram a déjà affecté certains prix des biens importés. Le député du parti « Arménie lumineuse », Président de la commission permanente sur le crédit financier et les affaires budgétaires, Arkady Khachatryan, a attribué la dévaluation du dram au fait que les marchés financiers sont très sensibles à toute incertitude, instabilité ou imprévisibilité. Selon lui, le pays est confronté non seulement à une baisse de l’activité économique due au coronavirus, mais aussi à une baisse de l’activité économique due à la loi martiale et à des incertitudes croissantes, des risques imprévisibles découlant à la fois de cette situation et des récents développements politiques. Interrogé sur une éventuelle solution au problème, Khachatryan a souligné que dans de tels cas, il est essentiel d’assurer la stabilité politique le plus rapidement possible, ce qui contribuerait à la restauration de l’activité économique et au retour à la normale des activités commerciales. Selon lui, l’inflation est actuellement de 1,5 %, elle atteindra 2,3 à 2,5 % d’ici la fin de l’année. « Nous n’avons donc aucune inquiétude quant au taux d’inflation pour le moment » a déclaré Khachatryan. Selon lui, la dévaluation du dram crée des conditions favorables aux exportations. Le service de presse de la Banque centrale a déclaré qu’elle ne voyait pas de risques significatifs pour l’inflation et la stabilité financière en raison de la dévaluation du dram, ajoutant que si de tels risques apparaissent, elle utiliserait ses outils [modification du taux de refinancement] pour les contrecarrer.

Deux Dachnak annoncent une grève de la faim illimitée, demandent la démission de Pachinian/ Deux membres du parti Dachnak, Garik Avetisyan et Gegham Manukyan, ont annoncé une grève de la faim illimitée devant le principal bâtiment du gouvernement à Erevan et ont demandé la démission du Premier ministre. Selon Avetisyan, il a pris cette mesure extrême pour montrer au grand public que la vie humaine n’a aucune valeur pour les autorités en place et que ces dernières ne font que s’accrocher au pouvoir. « Le Premier ministre a vendu une grande partie de notre patrie à l’ennemi avec sa signature et il doit démissionner dès que possible. Malheureusement, ces dix derniers jours, nous avons vu qu’il ne démissionne pas et qu’il est prêt à sacrifier tous les membres de son entourage pour rester au pouvoir » a déclaré Manukyan.

Un évêque convoqué au SSN à la suite de sa demande de démission de Pachinian/ Le Saint Siege d’Etchmiadzine a confirmé que son chancelier, évêque Arshak Khachatryan, est convoqué au Service de sécurité nationale (SSN) à la suite de ses critiques du gouvernement. Selon les médias, il a été menacé au SSN en raison de ses critiques à l’égard des autorités arméniennes. Le SSN a, à son tour, nié avoir convoqué Khachatryan. L’évêque avait notamment écrit sur sa page Facebook que Nikol Pachinian devrait démissionner pour éviter les affrontements entre les forces de l’ordre et le peuple et l’effusion du sang.

Aide internationale/ Plus de 2,1 millions d’euros ont été récoltés grâce au Phonethon initié par la filiale française de la Fonds pan- arménien le 22 novembre. « Le Phonéthon continue. Nos compatriotes en Europe peuvent continuer à faire des dons à la fois par le biais du site https://dons.fondsarmenien.org/phonethon et par virement bancaire » a déclaré le Fonds. Une petite équipe de l’équipe médicale d’urgence du Royaume-Uni a été déployée en Arménie en réponse à une demande de l’OMS pour aider à gérer les cas graves de COVID-19 dans le pays et y passera 5 semaines pour fournir une formation et des conseils.

127522 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 127522 cas de coronavirus dans le pays dont 98944 ont été guéris et 2002 patients sont décédés.

