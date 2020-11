Revue de la presse arménienne du 21 au 23 novembre 2020

La France met en place un dispositif structuré d’aide à la population arménienne affectée par le conflit du Haut-Karabagh/ A la demande du Président de la République et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, la France met en place un effort structuré pour venir en aide à la population arménienne affectée par le conflit du Haut-Karabagh. Ce dispositif, coordonné dans le cadre d’un comité de pilotage, par le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, mobilise l’État, les associations de solidarité avec l’Arménie, des organisations humanitaires rassemblées au sein de « Coordination Sud », des fondations d’entreprises et des établissements hospitaliers. Il s’articule en trois axes. 1/ Après les premières actions d’urgence des dernières semaines constituées par l’envoi d’une mission de chirurgiens et de matériel médico-chirurgical en Arménie, plusieurs vols humanitaires sont organisés. Affrété par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, un premier vol cargo est arrivé à Erevan dimanche transportant des moyens pris en charge par les autorités françaises : du matériel médical d’urgence, notamment un poste sanitaire mobile permettant la prise en charge de 500 personnes, mais aussi des couvertures et des kits d’hygiène destinés à être distribués aux personnes affectées par le conflit. Un deuxième avion est programmé pour le 27 novembre. Sa cargaison agrégera des moyens de l’État, des dons rassemblés par les associations de solidarité avec l’Arménie, notamment la Fondation Aznavour et l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance, du fret humanitaire fourni par des organisations humanitaires et par des fondations d’entreprises. 2/ Dans les suites des missions médicales qui se sont succédées depuis le mois d’octobre, le deuxième axe concerne le renforcement de la coopération hospitalière entre des établissements des deux pays. Celle-ci sera facilitée par le soutien financier du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. En France, l’assistance publique des hôpitaux de Paris, celle de Marseille et les hospices de Lyon sont déjà mobilisés. 3/ Le troisième axe vise à soutenir des projets déployés en Arménie par des organisations humanitaires ou des agences des Nations unies. La France apportera un soutien financier direct à ces structures actives sur le terrain. Enfin des collectivités territoriales, dont certaines sont déjà actives dans le soutien à des projets en Arménie, ont été invitées à apporter leurs contributions aux trois axes de ce dispositif. Réagissant à l’aide envoyée Nikol Pachinian a twitté « La #France, amie de l’#Arménie et du peuple #arménien, est à nos côtés. Un 1er avion transportant l’aide humanitaire du gouvernement français vient d’atterrir à #Erevan ».

Visite d’une importante délégation russe/ Une délégation inter-agence russe de haut niveau s’est rendue à Erevan samedi pour discuter avec les dirigeants arméniens des liens bilatéraux et de la mise en œuvre de l’accord trilatéral sur le Karabakh. Nikol Pachinian a eu des entretiens séparés avec le Ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, et le Ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les deux Ministres et d’autres membres du gouvernement russe en visite ont également rencontré séparément leurs homologues arméniens. Shoigu a déclaré à Pachinian que leur tâche principale était d’empêcher l’effusion de sang dans la zone de conflit du Karabakh et qu’ils avaient l’intention de l’accomplir. Shoigu et Pachinian ont discuté des questions relatives à la poursuite de la présence et des activités des soldats russes de la paix au Karabakh et de la coopération militaire bilatérale. Pachinian a dit espérer pouvoir approfondir la coopération avec la Russie notamment dans les domaines de la sécurité et de la technico-militaire. Selon Pachinian, à la suite de la guerre, il y a une « nouvelle situation militaro-politique dans la région ». Pachinian a également remercié Moscou pour son assistance fournie à l’Arménie pendant la guerre et les efforts humanitaires en cours au Karabakh. Lavrov a, à son tour, réaffirmé le soutien russe au peuple arménien frère et a rappelé la décision du gouvernement russe de créer un Centre inter-agences (cf. infra) pour les questions humanitaires chargé de faciliter le retour des réfugiés au Karabakh et la reconstruction des infrastructures civiles de la région. Pachinian a félicité les soldats de la paix russes pour avoir assuré la sécurité des habitants du Karabakh tout en indiquant qu’il y avait encore des questions non résolues. S’adressant aux journalistes après ses entretiens à Erevan, Lavrov a déclaré que les deux parties avaient réaffirmé leur engagement à mettre pleinement en œuvre l’accord trilatéral. « Il a été unanimement souligné que les tentatives visant à remettre en question cette déclaration non seulement à l’intérieur du pays mais aussi à l’étranger sont inacceptables » a déclaré Lavrov. Il a également dit espérer que l’UNESCO serait plus active dans la préservation des monuments culturels du Haut-Karabakh et de ses environs qu’elle ne l’avait été à Alep et Palmyre, en Syrie. Selon lui, afin de mettre en œuvre les accords signés par les dirigeants de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, il est nécessaire d’unir le soutien de la communauté et des organisations internationales. Lavrov a également rencontré le Président arménien qui lui a déclaré que le peuple arménien était reconnaissant à la Russie et au Président russe en particulier pour le soutien apporté durant ces jours difficiles. La délégation russe s’est ensuite rendue à Bakou pour des négociations similaires avec les dirigeants azerbaïdjanais. Lavrov a déclaré aux journalistes à Bakou que la Russie attendait que les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE, qui, avec la Russie, dirigeaient le processus politique depuis de nombreuses années, se joignent à la solution des problèmes humanitaires au Karabakh, en tenant compte et sur la base des accords du 9 novembre.

Consultation avec le Président russe Vladimir Poutine sur le Karabakh/ Les autorités russes ont tenu le 20 novembre une consultation avec le Président russe, Vladimir Poutine, sur le Karabakh. Le Ministre russe de la Défense, a déclaré que la Russie avait terminé le déploiement des forces de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh. Selon lui, un total de 250 vols avait été effectués, un personnel de 1960, 552 équipements militaires ont été transportés. 23 postes d’observateurs ont été créés. Shoigu a informé que le corridor de Lachine et le territoire du Haut-Karabakh étaient sous le contrôle total des soldats de la paix russes. Le couloir et la route de 28 km vers Stepanakert sont entièrement déminés. Selon lui, 4436 civils sont retournés à Stepanakert depuis le 14 novembre. Le directeur du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, Alexander Bortnikov, a déclaré que la Russie allait déployer une réserve supplémentaire de gardes-frontières de 188 militaires avec l’équipement nécessaire à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Lavrov a, à son tour, déclaré que Moscou remarquait des tentatives de contrecarrer la mise en œuvre de la déclaration trilatérale. « Nous voyons aussi des tentatives pour changer la nature de la mission de maintien de la paix, ces tentatives sont encore cachées, mais elles existent » a déclaré Lavrov. Poutine a déclaré que ceux qui tentaient d’empêcher la mise en œuvre de l’accord trilatéral devaient comprendre que l’alternative à cet accord est la guerre. Commentant le rôle de la Turquie dans le maintien du cessez-le-feu dans la zone de conflit, Lavrov a déclaré que le centre de surveillance russo-turc fonctionnerait exclusivement à distance. Lavrov a déclaré que la Russie était actuellement en contact étroit avec les autres pays coprésidant le groupe de Minsk de l’OSCE et leur avait transmis toutes les informations sur les accords. Le Président russe a, à son tour, parlé de l’importance du règlement du conflit du Haut-Karabakh pour la sécurité intérieure de la Russie vu la population d’origine arménienne et azerbaïdjanaise dans son pays. Poutine a décrit les travaux des soldats de la paix russes dans le Haut-Karabakh comme étant concrets et systématiques. Selon lui, maintenant le soutien aux résidents du Haut-Karabakh touchés par les hostilités est une question prioritaire. Poutine a également souligné la protection des monuments et des sanctuaires, à la fois arméniens et azerbaïdjanais, dans le Haut-Karabakh et que l’implication de l’UNESCO était très demandée à cet égard. Poutine a déclaré que son homologue azerbaïdjanais avait promis d’assurer l’entrée sans entrave des Azerbaïdjanais et des Arméniens dans les monuments et les sanctuaires religieux du Haut-Karabakh. « Nous espérons que l’UNICEF aidera les enfants et les adolescents qui sont particulièrement vulnérables aux horreurs des conflits militaires » a aussi déclaré Poutine. Selon lui, il est désormais sûr pour les organisations humanitaires de fournir une assistance au Karabakh. Il a déclaré que le Comité international de la Croix-Rouge jouait déjà un rôle majeur dans ce domaine au Karabakh et a appelé le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, l’Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial des Nations unies et le Service de lutte contre les mines des Nations unies à suivre l’exemple du CICR.

Création d’un Centre inter-agences russe au Karabakh/ La Russie a ouvert vendredi un Centre inter-agences au Karabakh. Le centre sera composé de cinq divisions chargées des opérations de déminage, de la reconstruction des logements, des services médicaux, des liaisons de transport et de la réconciliation des parties en conflit. La Russie a déjà envoyé un premier lot d’aide humanitaire y compris des matériaux de construction. Le Ministre russe des situations d’urgence, Yevgeny Zinichev, a déclaré que son Ministère enverrait 300 tonnes supplémentaires de matériaux de construction au Karabakh. Il prévoit également d’envoyer du matériel médical et des médicaments. Selon l’évaluation préliminaire citée par Zinichev, 284 bâtiments et maisons à travers le Karabakh avaient été détruits pendant la guerre et de nombreuses autres structures avaient été gravement endommagées par les bombardements.

De nouvelles nominations au gouvernement/ Le Premier ministre a remplacé vendredi trois Ministres. Le Ministre de la défense, Davit Tonoyan, et la Ministres du travail et des affaires sociales, Zaruhi Batoyan, ont été remplacés par deux des conseillers de Pachinian : Vagharshak Harutyunyan et Mesrop Arakelyan. Harutyunyan est un général d’armée à la retraite qui était ministre de la Défense de 1999 à 2000. Un autre général, Andranik Piloyan, a été nommé Ministre des situations d’urgence à la suite de la démission de son prédécesseur, Felix Tsolakyan (cf. revue du 18 novembre 2020). Pachinian avait annoncé qu’il remanierait son gouvernement pour mettre en œuvre au cours des six prochains mois un plan d’actions visant à établir la stabilité et la sécurité dans le pays (cf. revue du 19 novembre 2020).Dans une déclaration publiée après son licenciement, Tonoyan a déclaré qu’il était prêt à assumer sa part de responsabilité, mais qu’il estimait que ce n’était pas le bon moment pour évaluer son travail fait.

Le ministre russe de la santé fournit des échantillons du vaccin russe COVID-19 à l’Arménie/ Lors d’une cérémonie de don d’un laboratoire mobile à l’Arménie, le ministre russe de la santé Mikhail Murashko a déclaré que des échantillons du vaccin Spoutnik V contre le nouveau coronavirus (COVID-19) ont été apportés en Arménie. Selon la porte-parole du Ministère arménien de la Santee, plusieurs volontaires seront vaccinés avec Spoutnik V.

L’UNESCO prête à soutenir la préservation du patrimoine culturels au Karabakh/ Rappelant l’obligation de protection des biens culturels, l’UNESCO a proposé aux parties l’envoi d’une mission sur place. La Directrice générale a officiellement proposé le concours technique des services de l’UNESCO, qui n’ont pu se rendre jusqu’à présent dans ces territoires malgré des tentatives dans le passé. Ceux-ci pourraient effectuer une mission sur le terrain, avec l’accord de toutes les parties concernées, afin de dresser un inventaire préliminaire des biens culturels les plus significatifs, comme préalable à une protection effective du patrimoine de la région. Dans cette optique, l’UNESCO travaillera avec l’ensemble des acteurs intéressés pour créer les conditions d’une telle mission. Des consultations de haut niveau ont été engagées avec les États assurant la coprésidence du Groupe de Minsk.

De nouveaux rapports des Ombudsmans/ Les Ombudsmans arménien et du Karabakh ont préparé le 4e rapport fermé sur les atrocités commises par les forces armées azerbaïdjanaises contre les Arméniens de souche capturés et les cadavres des arméniens au cours de la période du 4 au 18 novembre. Selon eux, le rapport contient des preuves et des analyses confirmant la politique azerbaïdjanaise de nettoyage ethnique et de génocide par des méthodes terroristes au Karabakh. Le rapport sera soumis aux organismes internationaux, ainsi qu’aux organismes publics compétents de l’Arménie. À l’occasion de la Journée internationale de l’enfant, l’Ombudsman de facto du Karabakh a envoyé une lettre à la directrice générale de l’UNICEF l’information des violations des droits des enfants du Karabakh. Il lui a également son rapport ad hoc documentant et analysant ces violations.

Rospotrebnadzor a donné un laboratoire mobile à l’Arménie/ Le Service fédéral russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor) a fait don d’un laboratoire mobile au Ministère arménien de la santé. Le laboratoire mobile est conçu pour effectuer des tests biologiques classiques et des tests PCR. Ce nouveau laboratoire mobile vient s’ajouter aux cinq autres déjà existants. Le Ministre arménien de la santé a déclaré que la Russie avait fourni et continuait de fournir un soutien précieux à l’Arménie dans le traitement des maladies infectieuses et non infectieuses.

Autres développements/ A la suite de la conférence de presse de Movses Hakobyan, ancien chef du service de surveillance militaire (cf. revue du 20 novembre 2020), le Service spécial d’enquête a ouvert une affaire pénale sur l’abus de pouvoir officiel qui a causé par inadvertance de graves conséquences. Le leader du parti Arménie prospère, Gagik Tsaroukian, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de devenir Premier ministre. « L’engagement et l’unité nous sauveront aujourd’hui. Je soutiendrai un candidat [du PM] acceptable pour le public » a déclaré Tsaroukian. Il a également indiqué qu’il ne pouvait pas participer aux rassemblements de l’opposition pour une raison très simple : une demi-heure avant le début des rassemblements il était convoqué par les forces d’ordre pour des interrogatoires. La Police a appréhendé vendredi 85 citoyens à Erevan et 8 citoyens à Gumri qui manifestaient pour exiger la démission du Premier ministre. Nikol Pachinian et le Président de facto du Haut-Karabakh, Ara Harutyunyan, ont discuté dimanche du retour des réfugiés arméniens au Karabakh et de la reconstruction de leurs maisons détruites pendant la guerre. Pachinian a déclaré que le gouvernement arménien continuera à fournir une aide financière aux civils du Karabakh (cf. revue du 18 novembre 2020). Harutyunyan a dit à Pachinian qu’environ 25 000 Arméniens du Karabakh étaient rentrés au cours des cinq derniers jours et que le processus du retour continuait. D’après lui, environ 90 000 personnes avaient été déplacées par la guerre.

