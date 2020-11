L’épidémie semble marquer le pas en Arménie

Après la flambée liée à la rentrée scolaire et à la guerre contre l’Azerbaïdjan, l’épidémie de coronavirus semble à nouveau pouvoir être maîtrisée en Arménie. Car la guerre, sur ce front là, continue, et elle a même faille provoquer une saturation dans les hôpitaux, qui devaient aussi accueillir les très nombreux blessés de la guerre, revenant du front du Karabagh avec des traumatismes très graves causes par les armes, dont nombreuses prohibées, utilisées par l’armée azérie. “La pression sur les capacités hospitalières est maintenant plus supportable”, a indiqué jeudi 26 november le ministre de la santé Torosian lors de la reunion hebdomadaire du Conseil des ministres à Erevan. “Depuis hier, nous n’avons pas eu de citoyens [infectés] dans un état grave et que nous n’aurions pu hospitaliser. Nous les hospitalisons désormais tous”, a ajouté le ministre, en exprimant l’espoir que “cette situation perdurera au moins dans les semaines à venir, avec bien sûr, le concours de notre population, car le respect des règles [sanitaires face au coronavirus] est très important”. Les cas quotidiens de contamination en Arménie avaient commence à repartir à la hausse début septembre, après un recul net en été. La situation s’était comme on pouvait le redouter aggravée avec la guerre déclarée le 27 septembre au Karabagh par l’Azerbaïdjan, qui avait provoqué un relâchement dans la vigilance de la population, dont la guerre était devenue la priorité, tandis que le virus circulait plus facilement avec les mouvements de troupes et de personnes déplacées par le conflit. Le ministère arménien de la santé rapportait ainsi quelque 2000 nouveaux cas pas jour à la fin octobre et dans la première moitié de novembre. La propagation rapide du virus avait menacé de saturation le système de santé arménien, des centaines de patiens devant attendre avant une hospitalisation. Ce chiffre a quelque peu baissé, pour sa stabilizer à une Moyenne de 1 500 cas par jour la semaine dernière et cette semaine. Jeudi matin, le ministère arménien de la santé annonçait que 1 785 Arméniens avaient été testés positifs au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, et que plus de 40 % des test au coronavirus effectués dans la même période s’étaient révélés négatifs. D’après les données du ministère, le nombre de patients guéris du COVID-19 excède celui de ceux testés positifs ; sur une population de quelque 3 millions d’habitants, le nombre de cas actifs était estimé 25 228 dans la matinée de jeudi, alors que l’on en comptait 29 131 lundi. Réagissant aux propos de Torossian et aux chiffres officiels, le premier ministre Nikol Pachinian a exprimé l’espoir que l’Arménie avait surmonté le pic de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, qui affecte nombre de pays en Europe, dont la France. Il s’est montré néanmoins prudent, en rappelant que la pandémie est “imprévisible” et que “rien ne doit être négligé”.

Les représentants de l’opposition et d’autres détracteurs de la politique gouvernementale avaient accusé des mois durant Pachinian d’avoir échoué dans la guerre contre le coronavirus, comme il est accusé aujourd’hui d’avoir échoué dans la guerre contre l’Azerbaïdjan, le rendant responsable de la mort d’au moins 2 587 personnes infectées par le coronavirus. Eu égard à sa population, l’Arménie a été certes durement touchée, mais dans cette guerre en tout, les responsabilités sont difficiles à définir. Ainsi, si l’Azerbaïdjan, qui condescend à afficher un nombre plus important de contaminations ces jours derniers, une donnée qui était sans doute classée secret défense par Bakou, comme le nombre de ses soldat tués au Karabagh, si la Turquie elle aussi admet un emballement du nombre des contaminations (peut-être les mercenaires et autres djihadistes envoyés par Ankara à Bakou depuis la Syrie et la Libye n’ont-ils pas été soumis au test PCR ?), le cas de la Géorgie est plus troublant. Ce pays voisin, qui avait traversé la première vague de la pandémie avec un nombre étonemment bas de contaminations, et presque sans morts, au point d’être félicité par l’OMS pour sa gestion de la crise sanitaire, est en train de rattraper l’Arménie, voire la dépasser dans ce triste bilan ; depuis septembre, la courbe des contaminations ne cesse de grimper en Géorgie, où l’on comptait une moyenne de 3 000 cas par jour en octobre et début novembre.