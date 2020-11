L’ancien ministre de l’éducation, de la science, de la culture et des sports retrouve un poste

Il ne sera pas resté longtemps sans emploi. A peine trois jours après avoir été limogé de son poste de ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, Arayik Harutyunyan a été nommé le 26 novembre conseiller en chef du premier ministre Minister Nikol Pachinian. Faisant partie de la « charrette » de six ministres qui depuis le 20 novembre, ont quitté le gouvernement de Pachinian, dans le cadre d’un remaniement ministériel qui est la conséquence politique ditrecte, jugée très insuffisante par l’opposition, de l’accord arméni-azéri très controversé du 9 novembre, A.Harutyunyan faisait partie du cercle rapproché de N.Pachinian, dont il avait intégré le gouvernement dès son accession au pouvoir en mai 2018. Il semblait peu probable que N.Pachinian se prive des services de ce compagnon de route, avec qui il fonda son parti Contrat civil, pivot de l’alliance Im Kayl (Mon Pas) majoritaire au Parlement et qui le suivit dans sa « révolution de velours ».