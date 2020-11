Kim Balayan, ancien juge de la Cour constitutionnelle, entame à son tour une grève de la faim

Un ancien membre de la Cour constitutionnelle d’Arménie, Kim Balayan, a rallié une campagne de grève de la faim commencée lundi par des opposants au premier ministre Nikol Pachinian, dont ils réclament la démission pour avoir signé la capitulation avec l’Azerbaïdjan. K.Balayan s’est rendu mardi devant le siège du gouvernement arménien à Erevan où il a rejoint les membres de la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA Dachnaktsoutioun) Gegham Manukyan et Garik Avetisyan qui avaient entamé une grève de la faim illimitée la veille. “En violation de l’ordre constitutionnel [d’Arménie], Nikol Pachinyan a de fait signé un accord international, dont les processus et procédures n’avaient pas été définis”, a expliqué K. Balayan devant les journalistes, en ajoutant que l’Assemblée nationale devrait nommer un nouveau premier ministre. “Comment [un nouveau premier ministre] sera trouvé est un tout autre sujet”, a précisé K. Balayan. Il a souligné que la grève de la faim était une mesure extrême, mais qu’il l’avait engagée « jusqu’à sa démission [de Pachinian]”. K.Balayan avait achevé son mandat de juge de la Cour constitutionnelle en 2018 et avait pris sa tretraite avant que n’éclate la crise provoquée par le bras de fer opposant N.Pachinian à la plus haute cour du pays dont le nouveau premier ministre voulait remplacer le président et les membres et y parviendra au début de l’année. Son fils, Gabriel, avait été démis de sa fonction de vice-ministre de la défense d’Arménie lundi. Son autre fils, Tigrane, est ambassadeur de l’Arménie aux Pays-Bas, et son troisième fils, Davit, a suivi les traces de son père et est juge. Par ailleurs, des membres de la FRAD d’Arménie ont rendu visite à G. Manukyan dans la journée de mardi, pour apporter leur soutien à leur camarade qui se tient devant le siège du gouvernement depuis lundi matin. G.Manukyan, qui est membre du Conseil suprême de la FRA D’Arménie et qui est le directeur des programmes politiques de la chaîne de télévision Yerkir Media, a joué un rôle de premier plan dans les manifestations de l’opposition contre Pachinian, la FRAD étant l’un des plus actifs parmi l’alliance de 16 partis d’opposition réclamant le départ du premier ministre. Il avait été d’ailleurs arrêté quelques jours avant sous l’accusation d’avoir violé la loi martiale décrétée en Arménie au premier jour de l’offensive turco-azérie le 27 septembre et toujours en vigueur, en dépit des exigences de l’opposition qui la jugent caduque, eu égard à la capitulation. La proposition d’abolir la loi martiale, présentée par le parti d’opposition parlementaire Arménie lumineuse, s’est vu accorder une fin de non recevoir le 25 novembre par la Commission de la sécurité et de la défense du Parlement d’Arménien, mais la question devait revenir le lendemain à l’ordre du jour de l’Assemblée.

Mardi toujours, un groupe de militants de la FRAD s’était rassemblé devant le siège du Parti Contrat civil de Pachinian, en l’appelant à rallier leur mouvement et à démander la démission du premier ministre . Le même jour, la porte-parole de Nikol Pachinian, Mane Gevorgyan, avait aussi rendu visite à Gegham Manukyan en grève de la faim. M.Gevorgyan a dit aux journalistes qu’elle était venue s’informer des conditions de santé de G.Manukyan. « Je suis personnellement venue voir comment se portait mon collègue” a dit M.Gevorgyan en ajoutant : “Bien sûr, j’en ai discuté avec le premier minister, il demandait aussi comment ils allaient”.