Le premier ministre arménien Nikol Pachinian n’a cessé de le proclamer depuis l’annonce de l’accord de cessez-le-feu au Karabagh qu’il a signé le 9 novembre avec l’Azerbaïdjan, sous l’égide de la Russie, qui a jeté dans les rues d’Erevan des milliers de manifestants indignés, réclamant sa démission et la tenue de législatives anticipées à l’appel de 16 partis d’opposition : il n’entend pas céder aux pressions de cette rue qui le porta au pouvoir en mai 2018 et qui l’accuse aujourd’hui de « trahison » et s’en tient à la « feuille de route » qu’il a fixée à un gouvernement en voie de remaniement, chargé de mettre à exécution un plan d’actions sur six mois en 15 points visant à assurer la stabilité et la sécurité, politique, militaire, économique et aussi sanitaire, la guerre contre le coronavirus n’étant quant à elle pas terminée. Pachinian l’avait redit dans une longue interview accordée à l’agence de presse russe T ass mercredi 25 novembre, il l’a répété jeudi, après la réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan. “Je me considère moi-même comme « responsable de la situation actuelle et je ne vais pas faire endosser à quiconque cette responsabilité”, a déclaré Pachinian lors d’une rencontre avec les gouverneurs de régions d’Arménie. “Mais par ailleurs, garantir pleinement la stabilité et le fonctionnement du système de gouvernance de l’Etat est une mission d’une importance stratégique dans cette situation”, a ajouté le premier ministre arménien en précisant : “Nous devons être en mesure de porter ce poids sur nos épaules, non pas parce que cela nous réjouit, mais parce qu’une autre alternative serait désastreuse, bien plus dure et douloureuse. Nous ne pouvons le permettre. Aussi, j’espère que nous adopterons tous cette position, car faire le contraire équivaudrait à fuir. Nous n’envisageons pas de fuir ou que ce soit”. N.Pachinian avait tenu des propos similaires peu avant devant les membres de son gouvernement lors de la réunion du conseil des ministres. Une fin de non recevoir, ferme, donc, aux demandes de l’opposition qui réclame son départ, en lui faisant porter, justement, la responsabilité directe et entière d’une défaite qui ne le met plus en capacité, selon elle, de continuer à diriger le pays, et qu’elle l’appelle à assumer, en démissionnant. Dans son interview à l’agence Tass, Pachinian avait une fois encore souligné que les exigences de l’opposition n’étaient portées que par quelques milliers de manifestants, qui n’auraient pas le soutien du peuple.