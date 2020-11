Artak Beglaryan dénonce le comportement de Bakou

Artak Beglaryan le médiateur de l’Artsakh a dénoncé sur les réseaux sociaux le comportement de Bakou face à la question des disparus et des prisonniers arméniens lors du récent conflit armé.

"IMPORTANT !

L’Azerbaidjan spécule clairement et illégalement au sujet des corps et des prisonniers arméniens ne fournissant pas suffisamment d’informations et ralentissant artificiellement les processus d’échange / de recherche.

Leur objectif est de créer des traumatismes psychologiques supplémentaires et des tensions au sein de la société arménienne".