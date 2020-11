Nikol Pashinyan :« Nous pourrons nous sortir de ce fardeau avec un optimisme pour l’avenir »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu jeudi 26 novembre une consultation avec la participation des gouverneurs au sein du gouvernement.

Le Premier ministre les a remerciés pour le travail d’envergure accompli pendant la guerre et dans l’après-guerre. « Au cours de cette période, le travail des gouverneurs a été l’un des plus difficiles, surtout dans les régions qui étaient directement à la frontière des opérations militaires. En particulier, les gouverneurs des régions de Gegharkunik et Syunik et d’autres gouverneurs ont mené une mission de soutien à nos forces armées pendant les hostilités. Beaucoup de gouverneurs, sinon tous, ont passé un certain temps sur les lignes de front, certains ayant participé aux pires combats. J’apprécie cela et je suis également sûr que les habitants de ces régions l’ont remarqué et apprécié aussi. Nos forces armées et l’armée ont remarqué et apprécié cela », a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a souligné que maintenant nous devons commencer à parler de l’avenir, « comment nous allons vivre plus loin et quels objectifs, quel avenir nous prévoyons de dessiner, créer une référence pour nous tous ». « C’est la conversation la plus importante à avoir lieu aujourd’hui. Parce que, comme je l’ai dit à la réunion du gouvernement d’aujourd’hui, les temps sont effectivement très difficiles et des processus assez compliqués nous attendent dans un proche avenir. Aujourd’hui, nous avons des tâches liées à la recherche de personnes disparues, à l’échange de corps, au retour de nos compatriotes captifs, à la satisfaction des besoins de nos compatriotes qui ont perdu leurs appartements, maisons et abris. Et la mise en œuvre des accords conclus par la déclaration du 9 novembre est très douloureuse, mais je tiens à réaffirmer que la décision a été prise dans une telle situation alors que l’alternative, en fait, pourrait être plus difficile, aussi problématique pour nous tous ce qui s’est passé », a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu’en tant que société, en tant qu’État, il est nécessaire de prendre une décision sur ce que nous voulons : si nous traversons ces temps difficiles ou non.

« Je pense que la réponse à cette question est sans équivoque : nous devons vivre, traverser ces temps difficiles, être capables de créer une opportunité pour le potentiel créatif de notre peuple, afin qu’il travaille, s’exprime, crée la bonté et place cette bonté à la base du développement futur de notre État et de notre peuple. Le plus gros problème que nous devons résoudre aujourd’hui est le suivant : nous devons être en mesure de garantir la sécurité et la stabilité externes et internes. Parce qu’aujourd’hui, c’est en effet un besoin vital pour notre pays, notre État, notre peuple. Et dans ce contexte, nous devons être forts, nous devons aussi avoir la détermination d’assumer et d’assumer cette responsabilité. En même temps, je dis que je me considère personnellement responsable de la situation actuelle, je ne vais pas transférer cette responsabilité sur les épaules des autres. Cependant, d’un autre côté, dans cette situation, assurer le plein fonctionnement du système d’administration publique, la gérabilité et la stabilité est une question très importante et stratégique. Et je tiens à remercier les gouverneurs pour le fait que pendant ce temps, ils ont assumé cette fonction difficile, ils s’acquittent et continueront de la remplir », a noté le chef du gouvernement, ajoutant que la mauvaise nouvelle a déjà été annoncée, mais de toute façon, quand elles seront mises en œuvre, alors ont un effet négatif supplémentaire.

« Et nous devons être capables de porter ce fardeau sur nos épaules, non pas parce que nous l’aimons, mais parce que l’alternative peut être destructrice, l’alternative peut être beaucoup plus lourde, beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureuse. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. J’espère donc que nous sommes tous installés de cette façon, car sinon ce sera une évasion. Le contraire ne sera qu’une évasion. Nous n’allons nous enfuir nulle part. Et nous allons supporter ce fardeau dans son intégralité, mais en espérant aussi que de ce fardeau nous pourrons sortir avec un certain optimisme pour l’avenir, avec une vision et certaines idées sur l’avenir », a souligné Nikol Pashinyan.