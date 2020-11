Le Premier ministre Nikol Pashinyan a eu un entretien téléphonique avec la Secrétaire générale de l’OIF

Le Premier ministre, Nikol Pashinyan s’est entretenu avec la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo, à l’initiative de Mme la Secrétaire.

Le Premier Ministre a remercié Mme Mushikiwabo pour son attention et son soutien pendant les jours difficiles pour l’Arménie. Le Premier Ministre a attiré l’attention de l’interlocuteur sur l’implication de milliers de terroristes mercenaires engagés par la Turquie dans l’agression azerbaïdjanaise et turque contre l’Artsakh, notant que leur présence en Azerbaïdjan constitue aujourd’hui une grave menace pour la sécurité internationale et régionale.

Les deux parties ont souligné l’importance de la protection du patrimoine religieux et culturel arménien de l’Artsakh, qui est sous le contrôle de l’Azerbaïdjan et ont évoqué la priorité de la libération des captifs et des otages et du retour des personnes disparues.

Le Premier ministre Pashinyan a remercié la Secrétaire général d’avoir assuré le fonctionnement stable de l’Organisation internationale des pays Francophones en situation d’épidémie. Il a noté avec regret l’annulation de certains événements d’accueil pendant la présidence arménienne.

Mme Mushikiwabo a exprimé son soutien au Premier ministre, a souligné le rôle de l’Arménie au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie et a assuré qu’elle ferait tout son possible pour renforcer encore la coopération avec l’Arménie dans le cadre de l’OIF. Elle a transmis les salutations chaleureuses du Président de son pays, le Rwanda, au Premier ministre Nikol Pashinyan.