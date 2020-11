La mise en œuvre de la feuille de route publiée le 18 novembre est une priorité absolue selon Nikol Pashinyan

Le Premier ministre Nikol Pashinyan, a souligné au début de la séance du cabinet que nous vivons des temps extrêmement difficiles. Cette période est aggravée par le fait que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères et sœurs aujourd’hui ne traversent même pas ces moments difficiles avec nous .

« Mais notre défi aujourd’hui est le suivant : nous devons traverser ces moments difficiles et surmonter cette période et sa sévérité. Une fois encore, je tiens à dire qu’en tant que Premier Ministre de la République d’Arménie, j’assume l’entière responsabilité de la situation actuelle, mais je me rends également compte que je suis non seulement responsable de ce qui s’est passé jusqu’à présent, mais aussi de l’évolution future. Assurer la stabilité et la sécurité externes et internes, la mise en œuvre de la feuille de route que j’ai publiée le 18 novembre est une priorité et une nécessité absolues, et tous nos efforts doivent viser à résoudre ce problème. », a déclaré Nikol Pashinyan.

Le gouvernement a déjà pris deux événements d’assez grande envergure pour soutenir nos compatriotes d’Artsakh. L’adoption de mesures de soutien se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Dans un proche avenir, nous nous concentrerons sur la reconstruction des colonies touchées par la guerre dans les régions de Syunik et de Gegharkunik, en mettant en œuvre des programmes similaires que nous avons mis en œuvre dans la région de Tavush, a declaré le Premier ministre.