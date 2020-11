Deux programmes de soutien à la population d’Artsakh sont en cours de mise en œuvre

Une séance ordinaire du Gouvernement de la République d’Arménie a eu lieu jeudi 26 novembre présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Le Premier ministre a évoqué les programmes de soutien mis en œuvre pour nos compatriotes d’Artsakh, notant que deux événements ont été approuvés, dont les bénéficiaires ne sont pas des familles, mais des individus.

« Autrement dit, dans le cadre de ces deux événements, plusieurs personnes d’une même famille peuvent être les bénéficiaires de l’événement. Nous discutons et dans un proche avenir, nous organiserons un événement pour les citoyens qui ont perdu leur maison. Et là aussi, les bénéficiaires de l’événement seront des individus, pas des familles. Ici, nous espérons simplement qu’avec le gouvernement de l’Artsakh, nous effectuerons le calcul le plus rapidement possible afin que nous puissions décrire correctement le programme, afin qu’il fonctionne correctement. D’autres programmes de soutien seront également mis en œuvre dans un proche avenir. Mais je tiens à dire que la tendance de ces programmes sera telle que nos compatriotes d’Artsakh sont rentrés en Artsakh le plus tôt possible et ont vécu en Artsakh. Ce sera le contenu de fond de nos programmes et, bien entendu, nous devons tout faire pour les soutenir dans cette affaire », a déclaré le Premier ministre.

Lors de la réunion du gouvernement, le ministre de la Santé Arsen Torosyan a présenté des statistiques sur le coronavirus, notant que la situation actuelle est relativement stable et s’est légèrement améliorée. Dans le même temps, le système de santé est toujours prêt à résoudre le problème qui lui est posé Le premier ministre a été informé des efforts en cours pour acheter un vaccin.

Le pouvoir exécutif a décidé d’approuver un programme d’investissement d’un montant de 10 millions de dollars, qui prévoit l’organisation du parc et la construction d’un centre multifonctionnel.

Le plan de construction routière prévu pour 2020 a été achevé dans son intégralité, 550 km de routes ont été construits. Nikol Pashinyan a souligné l’importance de remplir le plan pour 2020 et a noté que tout doit être fait pour rendre les investissements en capital aussi efficaces que possible.

Par décision du gouvernement, Mesrop Mesropyan a été nommé gouverneur de la région de Kotayk de la République d’Arménie.