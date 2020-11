L’Assemblée des Arméniens d’Europe salue la décision du Sénat français

L’Assemblée des Arméniens d’Europe salue de l’adoption par le Sénat français d’une résolution sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh.

"Le 25 novembre, le Sénat français a voté par 305 voix pour et une seule voix contre -ainsi que 30 abstentions- la résolution de la « nécessité de reconnaitre la République du Haut-Karabagh.

L’Assemblée des Arméniens d’Europe accueille et salue le peuple amical de France et du Sénat pour leur juste décision, qui vient inspirer l’optimisme et l’espoir pour l’avenir de l’Arménie, de l’Artsakh et de tous les Arméniens, et de croire que la justice finira par prévaloir.

« Cette décision sera sans aucun doute un stimulant non seulement pour les autorités françaises, mais aussi pour de nombreux autres pays à reconnaître l’indépendance de l’Artsakh et son droit de vivre et de se développer librement », a déclaré l’Assemblée des Arméniens européens dans un communiqué.