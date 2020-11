Les soldats Azéris ne sont pas entrés à la mine de Sodk en Arménie, contrairement à la rumeur, mais des soldats Azéris, Arméniens et Russes établissaient le plan de la ligne frontalière

Aujourd’hui des rumeurs circulaient sur la présence de soldats Azéris entrés depuis Karvadjar passée aux mains de l’Azerbaïdjan sur l’espace de la mine d’or de Sodk dans la région de Gegharkounik (Arménie). Le gouverneur de la région Gnel Sanosyan a affirmé que les frontières de la République d’Arménie étaient surveillées par l’Armée arménienne et que de tels éléments étaient faux. Les soldats Azéris n’étaient pas entrés en Arménie. Il s’est avéré que les soldats Azéris, Russes et Arméniens étaient près de la mine de Sodk en train de préciser la frontière de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. En utilisant les données GPS une carte frontalière précise est en cours d’élaboration.

Krikor Amirzayan