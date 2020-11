Les transports en commun sont restaurés à Stepanakert

Dans la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert, une vie paisible est rétablie avec l’aide du Centre interdépartemental russe pour la réponse humanitaire. La ville a rétabli les transports en commun et le trafic routier, l’électricité et l’approvisionnement en eau. Les civils continuent de rentrer chez eux.



Les unités de génie et techniques du contingent russe des forces de maintien de la paix continuent d’aider l’administration locale à déblayer les routes publiques et à restaurer les infrastructures sociales de la ville de Stepanakert.



Les soldats de la paix russes assurent le retour en toute sécurité des réfugiés et le cessez-le-feu au Haut-Karabakh.