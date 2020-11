Echange téléphonique entre Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne et Antonio Guterres le Secrétaire général des Nations Unies

Mercredi 25 novembre Ara Ayvazyan le ministre arménien des Affaires étrangères et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres ont eu un entretien téléphonique au sujet de l’Artsakh.

Le Secrétaire général de l’ONU a félicité Ara Ayvazyan pour sa mission à la tête de la diplomatie arménienne en remplacement de Zohrab Mnatsakanyan. Il lui a souhaité le succès pour cette nouvelle charge. L’agression turco-azérie au Haut-Karabagh fut évoquée ainsi que la situation de catastrophe humanitaire crée suite à ces exactions contre la population civile arménienne. Ara Ayvazyan a également évoqué les violations des droits humains par Bakou dans le traitement des prisonniers de guerre avec des tortures constatées. Il a par ailleurs évoqué l’échange des prisonniers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ara Ayvazian et Antonio Guterres ont affirmé leur volonté de tout faire pour le respect des droits de ces prisonniers.

Krikor Amirzayan