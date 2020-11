L’Arménie qui a terminé en tête de son groupe en Ligue des nations va recevoir 2,25 millions d’euros de l’UEFA

L’Arménie qui a terminé en tête de son groupe 2 de la Ligue des nations (division C) va être récompensée. L’UEFA va verser à la Fédération arménienne de football 2,25 millions d’euros à titre de prime pour cette performance. L’Arménie qui a devancé la Macédoine du Nord, la Grèce et la Lettonie monte pour la saison prochaine en division B de la Ligue des nations. Des 3e divisions qui montent également en division B, l’Albanie, la Slovénie et le Monténégro recevront également la somme de 2,25 millions d’euros de la part de l’UEFA.

Krikor Amirzayan