Le Point : Erdogan dans un monde de pleutres et interview du chef de la diplomatie azérie

Dans l’hebdomadaire « Le Point » du 26 novembre 2020 (n°2518) une nouvelle fois Franz-Olivier Giesbert signe un très bel éditorial -une nouvelle fois- sous le titre « Erdogan dans un monde de pleutres ». L’éditorialiste revient sur l’Arménie et l’Artsakh lâchées par le monde, devant l’appétit d’Erdogan. « Le Point » consacre également sur une page l’interview de Jeyhoun Bayramov le chef de la diplomatie azérie qui affirme « Notre conflit avec l’Arménie n’est pas religieux » et assure que « tous les monuments religieux des territoires libérés seront protégés par l’Etat ». Nous n’avons plus qu’à le croire sur parole…

Krikor Amirzayan