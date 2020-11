Les larmes après la guerre

Dans les zones cédées du Haut-Karabakh, les villageois arméniens comme Martinios ont cinq jours pour faire leurs valises et partir avant l’arrivée des forces azéries. Le quartier où il vit, Kalbajar, a été abandonné par l’Arménie dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu, qui a mis fin à une guerre brutale de six semaines avec l’Azerbaïdjan. La guerre ici a été générationnelle et dans les années 1990, ce sont les Azéris qui ont fui ces villages dans le cadre d’un cessez-le-feu. Martinios lui-même a déménagé ici peu après pour échapper à la persécution contre les Arméniens en Azerbaïdjan. Maintenant que la paix a été négociée, et après des décennies d’amertume et de méfiance mutuelle, peut-il supporter de quitter la maison qu’il a construite ?