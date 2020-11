Un combattant Arménien en Artsakh : durant 44 jours on nous a menti en affirmant que tout se passait bien et le 45e jour l’annonce de la capitulation…

Un combattant Arménien en Artsakh : durant 44 jours on nous a menti en affirmant que tout se passait bien et le 45 e jour l’annonce de la capitulation…

Le magazine tchèque « Haló noviny » a réalisé un large article-reportage sur la guerre au Haut-Karabagh et la concession des territoires arméniens. Le journal tchèque a interrogé Artur Farsiyan un ancien combattant de la guerre de libération de l’Artsakh (Haut-Karabagh).

Artur Farsiyan a confié au magazine « la nuit, lorsque nous avons appris que la guerre était finie nous étions très heureux. Mais lorsque des informations ont suivi sur les conditions des accords, nous avons été secoués. Comment les autorités de l’Arménie pouvaient durant 44 jours tromper les citoyens ? L’Armée arménienne réalise des opérations militaires réussies, nous défendons avec succès nos terres et contrôlons la situation. Et soudain, 45 jours après, l’annonce de la capitualation. Durant toute cette période la télévision publique arménienne faisait croire que notre situation au front était bonne. Et pas un mot ne fut prononcé sur la situation catastrophique…Puis d’un coup au 45e jour, la télévision a annoncé la signature de l’accord et la cession des territoires à l’Azerbaïdjan. Pour nous c’était très difficile de vivre cela. C’était tout simplement un choc. Nous ne comprenions pas pourquoi durant 44 jours le gouvernement de l’Arménie nous avait menti. Pourquoi ne pas avoir dit la perte de territoires ? Près de Chouchi, la dernière semaine des combats, beaucoup de nos jeunes soldats sont morts. Pourquoi ces pertes si on ne pouvait pas gagner ? Pourquoi sont morts nos garçons ? ». Le choc de cet homme est également ressenti par toute une nation.

Krikor Amirzayan