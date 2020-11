Le Conseil turc de la sécurité nationale satisfait de la fin du conflit dans le Haut-Karabakh

Le Conseil turc de la sécurité nationale (MGK) a exprimé mercredi 25 novembre à l’issue d’une réunion qui s’est tenue à Ankara sa satisfaction des ssuites du conflit au Haut-Karabagh et a étudié sous tous les angles la nouvelle situation géopolitique apparue à la suite de ces événements.

« Nous exprimons notre satisfaction de voir l’Azerbaïdjan, pays frère, récupérer le territoire de sa patrie, occupé depuis plus d’un quart de siècle et avons étudié sous tous les angles la nouvelle situation géopolitique apparue à la suite de ces événements » a spécifié le MGK.

Concernant la fouille illégale d’un navire turc en Méditerranée orientale par une frégate allemande sous mission Irini de l’Union Européenne, le MGK a vivement condamné avant d’assurer que des mesures seront prises.

« Des actes seront entreprises face à l’action menée contre un navire turc dans le cadre de l’opération Irina », a-t-il été écrit avant de condamner une intervention illégale, unilatérale, en violation du droit international et contraire aux relations entre alliés, contre un navire Turc dans le cadre de la mission Irini.

A propos du dossier chypriote, le MGK a regretté l’insistance de la communauté internationale à ignorer l’existence des Turcs à Chypre.

« L’insistance à ignorer la présence turque à Chypre et à ne pas accepter l’existence de deux sociétés et de deux états sur l’île et le non-règlement imposé comme base ne sera jamais acceptée », a-t-il insisté.

Le MGK a notamment rappelé dans son communiqué, qu’un « corridor terroriste » au niveau des frontières sud du pays ne sera jamais toléré, faisant référence à la présence des militants kurdes dans le nord de la Syrie.