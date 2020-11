Ardshinbank est reconnue comme la banque la plus sûre d’Arménie en 2020

Dans le cadre de l’enquête annuelle visant à établir la notation des banques les plus sûres au monde, le célèbre magazine américain « Global Finance » a pour la quatrième fois reconnu Ardshinbank comme « La banque la plus sûre d’Arménie pour 2020 ».

Le titre « La banque la plus sûre de l’année "est décerné sur la base d’indicateurs aussi importants de la performance de la Banque que les résultats de l’analyse des notations des engagements à long terme en devises étrangères attribuées par au moins 2 agences de notation internationales qui sont Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, ainsi que comme sur l’analyse du total des actifs de milliers de grandes banques de 112 pays.

Selon l’éditeur et rédacteur en chef du magazine, Joseph Jarraputo, le monde a souffert de la pandémie COVID-19 et d’une forte baisse de l’activité économique en 2020, ce qui a considérablement affecté la solvabilité des banques. Les notations compilées par Global Finance seront utilisées par les entreprises, les investisseurs et les particuliers principalement pour évaluer la sécurité relative des banques avec lesquelles ils choisissent de faire affaire.

« Nous apprécions vivement la reconnaissance de nos réalisations au niveau international. Pendant la crise mondiale, lorsque la pandémie nous a tous plongés dans une nouvelle réalité, Ardshinbank continuera à suivre la voie de la fiabilité, de la qualité de service et de bons résultats financiers » a commenté Artak Ananyan, président du conseil d’administration d’Ardshinbank.

Auparavant, le magazine Global Finance a nommé Ardshinbank meilleure banque d’Arménie en 2020. Ardshinbank a également été reconnue comme la meilleure banque d’Arménie 2020 par le magazine britannique Euromoney Institutional Investors « Euromoney ». « The Banker » du Financial Times a reconnu l’émission des Eurobonds d’Ardshinbank comme « Deal of the Year » en Europe en 2020.